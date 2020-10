Desde la Sociedad Rural rechazaron los anuncios para el campo: “Fueron peor de lo que esperábamos”

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina

Las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, no conformaron a los dirigentes del campo. “Fueron peor de lo que esperábamos”, dijo a A24.com Agro Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

El punto que más molesta a los ruralistas es la restitución del diferencial de derechos de exportación para harinas y aceites, que en octubre pasarán a pagar 27%, frente al 30% en que quedará gravado el poroto de soja.

Luego, subproductos porotos de soja irán subiendo el tributo progresivamente hasta quedar en 30% y 33%, respectivamente, a partir de enero.

“La medida restituye el diferencial de retenciones, ahora con 6% de diferencia con lo que pagan actualmente”, explicó Pelegrina. Además opinó que el paquete de medidas “no va a generar ningún incentivo para que los productores vendan más soja”.

Pese a las críticas consideró que “con el Gobierno el diálogo no está roto, nos encontramos empantanados, no podemos avanzar con los temas de fondo”. Y agregó que “siempre que nos convoque iremos, pero por ahora no vimos ninguna solución a los planteos que hicimos en las reuniones”.

A su vez, se refirió a las compensaciones para productores de soja de menos de mil toneladas. “No rechazamos las medidas para los pequeños productores y cooperativas, pero creemos que hay muchos temas más por tratar, que también son urgentes”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto afirmó que “Las medidas anunciadas no tienen el rumbo que el productor espera” y que “el beneficio podría no ser captado por los productores”.

En ese sentido, sostuvo que “bajar las retenciones sobre la soja es una medida fiscalista que difícilmente tenga impacto”. Entre los obstáculos, planteó “la brecha cambiaria” y que “la situación macro sigue inconsistente”.

Finalmente le respondió al Ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien luego de los anuncios dijo que Coninagro se había mostrado en contra de la segmentación en retenciones. “Nuestra entidad, en esencia, está en contra; porque segmentar sería una forma de admitir mantenerlas, y eso se puede instrumentar a través de Ganancias”, explicó.

Tras los anuncios, los presidentes de la Mesa de Enlace se encontraban reunidos para fijar una posición conjunta al respecto.

Tibio apoyo industrial

Desde la industria aceitera opinaron que las medidas van en el camino correcto, aunque admitieron que no son suficientes. Además, aseguraron que la baja de retenciones se trasladará al productor.

“La baja de derechos del complejo industrial de la soja se trasladará directamente a la mejora del precio al productor”, dijo el titular del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras.

En tanto evaluó que la quita “no es suficiente pero va en el camino necesario de bajar la enorme carga tributaria de la cadena de la soja”.

Idígoras también respondió a los dirigentes del campo que dijeron que los exportadores contaban con un volumen superior a los 8 millones de toneladas de soja compradas. “Eso no es así. El stock es menor a una semana y los derechos de exportación se pagan cuando se compra al productor”, explicó y agregó que “ningún exportador tendrá ganancias x estas medidas”.

Las carnes afuera

Una de las sorpresas de los anuncios fue la omisión de la baja de retenciones a la exportación de carnes al 5%, que había trascendido en las horas previas.

Según contaron empresarios que participaron del evento, funcionarios explicaron que no habían llegado a cerrar el tema para el día de hoy, pero que la baja se va a implementar más adelante.