La soja aumenta a US$ 506 la tonelada en Chicago. Suben también el maíz y el trigo

Cosecha de soja

Los precios futuros de la soja repuntaban hoy hasta US$ 506,9 la tonelada en el Mercado de Chicago, mientras el maíz y el trigo acompañaban la tendencia alcista, según reportaron las operadoras locales.

La oleaginosa subía US$ 3,4 la tonelada en la posición marzo y acumulaba un alza de casi 68% en diez meses, debido a la preocupación por el lento comienzo de la cosecha en Brasil, señaló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En ese contexto, el aceite de soja anotaba otra fuerte suba de US$ 16,8 y se negociaba a US$ 984,8 la tonelada para marzo, muy por encima de los US$ 680 pactados en abril de 2020.

Los contratos de maíz, en tanto, registraban un incremento de US$ 1,5 hasta US$ 211 la tonelada (77,3% más que hace nueve meses), ante noticias de nuevas exportaciones a China que reavivan la preocupación por la escasez de suministros del grano a nivel local y en el mundo, señaló la BCR.

El valor del trigo, por su parte, avanzaba US$ 1,1 por tonelada hasta US$ 245,5 (para marzo), es decir, 45% más que cuatro meses atrás, luego de que Rusia adoptara formalmente un aumento de la tasa de exportación del grano, concluyó la bolsa rosarina.(Télam)