ANSES confirmó un aumento para AUH y muchas familias cobrarán casi $500.000 en junio

Sin embargo, como ocurre habitualmente, el organismo retiene el 20% del monto total hasta que los titulares presenten la Libreta AUH con los certificados de salud, vacunación y escolaridad correspondientes. Por eso, el monto que efectivamente se acreditará cada mes será de:

AUH por hijo: $115.650

$115.650 Retención mensual: $28.912

En tanto, la AUH por discapacidad tendrá una suba más importante y llegará a:

AUH por discapacidad: $472.095

$472.095 Monto directo a cobrar: $377.676 aproximadamente

Este beneficio especial no tiene límite de edad para los titulares con discapacidad.

Anses bono AUH de ANSES: confirman el nuevo valor por hijo con el ajuste de junio

Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

El esquema de pago de la AUH establece que ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación. El 20% restante queda retenido hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Ese trámite sirve para acreditar:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Escolaridad de los menores

Una vez presentada la documentación, el organismo libera el dinero acumulado durante todo el año.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en junio 2026

El Gobierno nacional confirmó que la Tarjeta Alimentar mantendrá en junio los valores actualizados que comenzaron a regir en mayo, luego de un incremento de 38,3% que puso fin a casi dos años sin modificaciones.

De esta manera, los montos quedarán de la siguiente forma:

Familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250

Hogares con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

La Tarjeta Alimentar funciona como un complemento alimentario destinado a garantizar el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria. El beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuánto puede cobrar una familia entre AUH y Tarjeta Alimentar

Con los nuevos valores, una familia beneficiaria puede alcanzar ingresos significativamente más altos combinando ambas prestaciones.

Por ejemplo:

Una madre con un hijo cobrará:

$115.650 de AUH

$72.250 de Tarjeta Alimentar

Total mensual: $187.900

Una familia con dos hijos percibirá:

$231.300 de AUH

$113.299 de Tarjeta Alimentar

Total mensual: $344.599

Un hogar con tres hijos podrá recibir:

$346.950 de AUH

$149.425 de Tarjeta Alimentar

Total: $496.375 mensuales

A esos valores podrían sumarse otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días o ayudas provinciales.

Calendario de pagos de AUH en junio