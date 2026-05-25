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PELIGRO EN EL AIRE

Video: el impactante momento en que una avioneta chocó a una paracaidista en pleno vuelo

El impactante accidente ocurrió en los Alpes, cuando una avioneta chocó desde atrás contra el parapente de una mujer de 44 años. La secuencia quedó grabada en video.

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Video: el impactante momento en que una avioneta chocó a una paracaidista en pleno vuelo

Una escena de terror quedó registrada en los cielos de Austria y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Una paracaidista de 44 años sobrevivió de milagro luego de que una avioneta impactara directamente contra su parapente en pleno vuelo sobre una región montañosa cercana a Salzburgo, en los Alpes austríacos.

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El dramático episodio ocurrió el sábado 23 de mayo cerca de las 13:15, en la zona de Piesendorf, próxima a Zell am See, uno de los destinos turísticos más visitados del oeste austríaco por amantes de los deportes extremos y vuelos recreativos.

La secuencia quedó grabada por la cámara que llevaba incorporada la propia deportista.

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El instante exacto del choque en el aire

La mujer había despegado desde la montaña Schmittenhöhe para realizar un vuelo habitual en parapente cuando fue alcanzada desde atrás por una avioneta Cessna 172 piloteada por un hombre de 28 años oriundo del Tirol austríaco.

En el video se observa cómo la aeronave aparece repentinamente por detrás y atraviesa la vela del parapente, destruyendo gran parte de la tela y las cuerdas del equipo.

La hélice golpeó el parapente y provocó que la mujer comenzara a girar violentamente en el aire mientras caía sin control a cientos de metros de altura. Los gritos desesperados de la deportista quedaron registrados en la grabación.

Durante varios segundos, la situación pareció terminar en tragedia. Sin embargo, en medio de la caída descontrolada, la mujer consiguió activar el paracaídas de emergencia, un mecanismo diseñado justamente para situaciones extremas.

Gracias a esa maniobra logró estabilizarse y descender hasta aterrizar sobre un camino forestal ubicado en plena zona montañosa.

“Es mi segundo cumpleaños”

Tras sobrevivir al impactante accidente, la protagonista compartió el video en sus redes sociales y escribió una frase que rápidamente se volvió viral: “Happy 2. Birthday to me” (“Feliz segundo cumpleaños para mí”).

Más tarde agregó otro mensaje donde expresó su incredulidad por haber salido con vida: “Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto y que, salvo algunos golpes y moretones, no me haya pasado nada más”.

Según confirmaron las autoridades austríacas, la mujer sufrió únicamente lesiones leves y luego fue trasladada en un helicóptero policial hasta el aeropuerto de Zell am See para recibir atención médica y realizar controles adicionales.

El piloto también logró aterrizar

El piloto de la avioneta también consiguió aterrizar sin sufrir heridas ni perder el control de la aeronave. Los investigadores confirmaron que parte de las cuerdas y restos del parapente quedaron enganchados en el avión tras el choque.

De acuerdo con la declaración del hombre de 28 años, no logró evitar la colisión porque detectó a la deportista demasiado tarde.

La investigación permanece abierta y busca determinar cómo ambos aparatos coincidieron en el mismo punto del espacio aéreo. En un primer momento trascendió que la mujer realizaba maniobras durante el vuelo, aunque luego la policía corrigió esa versión y aclaró que el parapente avanzaba en línea recta cuando fue embestido desde atrás.

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