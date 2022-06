Amargura en Brasil: confirman que por el clima producirá menos soja que la esperada

Los datos concretos de oferta y demanda son que la cosecha está prácticamente finalizada, con un 99,1% de avance. La producción nacional es de 124,26 mill. de t debido en parte a los problemas climáticos en los estados del sur y Mato Grosso do Sul. El área de siembra alcanzó las 40,99 mill. de has, un 4,6% superior al ciclo anterior. Respecto al rinde promedio nacional, se ubica en 3,03 tn/ ha vs a los 3,53 tn/ ha correspondientes al ciclo anterior. Por otro lado, la producción de biodiesel del primer semestre representa un 17% menos que en el ciclo 20/21 a igual fecha.