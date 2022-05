Brasil se encamina a una producción récord, pese a las complicaciones climáticas en abril

En su último informe correspondiente al mes de abril, la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) indicó los datos de avance de cosecha de soja, la cual alcanzó el 93,7% de la superficie sembrada. El rendimiento promedio ronda los 3.026 kgs/ ha, con un incremento del área plantada vs. el ciclo 20/21, pasando así a un total de 40,921 mill. de has y una producción total de 123,8 mill. de t vs. los 122,4 mill. de t estimados en el mes de abril.