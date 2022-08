Dal Poggeto habló de la brecha del campo: "Es confiscatoria y se confunde con las retenciones"

La economista apuntó sobre dos aspectos que entiende como centrales a la hora tomar las riendas de la economía: “Alargar el horizonte de las decisiones y tener gobernabilidad para poder tomar decisiones.

“Los síntomas de la Argentina son la inflación que corre cada vez más rápido, la violenta dispersión de precios y la brecha cambiaria arriba del 100%, que se torna literalmente confiscatoria. Se confunde la brecha con las retenciones”, sintetizó.

Soja silos campo trigo maíz (telám) “Es una transferencia de ingresos directa de un sector a otro”, aseguró Dal Poggetto sobre la brecha cambiaria.

Y puso un ejemplo: “Si vos sos un productor sojero, con una brecha este del 150% como llegaste a tener recibís solamente un cuarto del precio. La verdad es que en ese caso un tercio del precio lo recibía el Estado”.

Los precios de la economía

Para Dal Poggetto hay bienes que son “ridículamente caros” en algunos casos, pero que a su vez conviven con otros precios de algunas tarifas de servicios públicos que son “ridículamente baratas”.

“Siempre pongo un ejemplo: el boleto de colectivo está $25 incluso después del aumento en el área metropolitana, o sea, estás con un problema de precios relativos”, sostuvo.

“Hay que tomar decisiones que te ordenen los precios relativos de arranque, que te ordenen lo fiscal, y no tenés margen para el gradualismo porque corregir esta distorsión de precios en forma gradual con una inflación que corre a este ritmo, te lleva necesariamente a una tasa de inflación más alta”, aseguró.

Hidrovía.jpg El sector agroexportador alerta por la brecha cambiaria.

El “dólar soja” y los reclamos del campo

Uno de los temas mencionado por Dal Poggetto fue el mecanismo creado por el Banco Central para que los productores agropecuarios y los acopiadores de cereales vendan soja con mayor fluidez. “El acuerdo con las cerealeras para que tomen precio afuera, traigan dólares y los pongan en el Banco Central es carísimo. Si lo que vas a hacer es pagarle más por la exportación para vender dólares baratos del otro lado, la verdad es que nunca vas a acumular reservas y del otro lado lo que va a traer son cada vez más pesos, o sea, tu deterioro del balance del Banco Central es cada vez mayor”, precisó.

“Hoy la verdad es que estás en una dinámica perversa con un Fondo Monetario que te mira de afuera, que te dio el acuerdo porque no quiere que entres en atrasos pero la verdad es que el programa es un programa contractivo. Cuando se lo vendió a la política, le vendió el programa como que era un programa expansivo y la escasez de dólares que estás teniendo hace que estés aumentando la deuda comercial y aumentando el costo de la cobertura”, sostuvo.

Nicolas Pino.jpeg Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, habló de la brecha cambiaria que afecta al campo.

Los debates puertas adentro del Gobierno

Para Dal Poggetto en el Frente de Todos existe un “esquema de pensamiento de que la represión financiera te puede desacoplar a lo que pasa afuera”.

“La represión financiera te genera brechas en los mercados, la más visible es la de dólares, el dólar oficial en $135 y un dólar marginal en $300. A mí no me gusta el esquema de represión financiera, pero lo que seguro no podés tener es un esquema de represión financiera, brecha y no tener un régimen de administración de comercio”, cargó.

Apuntó a que la lectura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es que “lo que falló fueron los controles en el modelo de represión financiera”.

“Por eso le pasaron la lapicera a Kulfas, a Guzmán y ahora se la pasan a Pesce”, sintetizó.

sergio-masssa-puente-empleo-planes-sociales_L.jpg Dal Poggeto habló de su reunión con Sergio Massa. (Foto: NA).

Las razones del “no”

Dal Poggetto fue una de las primeras convocadas por Sergio Massa a sumarse al Ministerio de Economía. Y fundamentó su rechazo a la oferta: "Yo no soy del palo, no tengo un compromiso político. Yo dije "no sé cantar la Marchita". Mi costo de oportunidad es muy alto”, aseguró.

“Y si me la paso diciendo que tiene que haber un programa de estabilización y tiene que haber un ordenamiento político, y hoy lo que se está haciendo es aggiornar este modelo de represión financiera y brechas, esto no es un cambio de régimen, no es un programa de estabilización”, aseguró.

Y concluyó: “Yo no estoy buscando un cargo. En algún momento hay que empezar a alargar el horizonte y eso se hace con acuerdos políticos y frenando un poco la escalada en la discusión”.