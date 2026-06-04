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Fuerte acusación en Gran Hermano: Solange expuso a Manuel en plena gala de nominación y generó un escándalo

Durante la gala de nominación en Gran Hermano, Solange Abraham acusó a Manuel Ibero de tratarla de manera despectiva. Él respondió con todo y el cruce sacudió la casa.

4 jun 2026, 00:01
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solange y manu gh
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La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucho más que una placa cargada de nombres como Hanssen, Brian Sarmiento, Zunino, Emanuel, Andrea del Boca, Juanicar, Sol, Yipio y Solange. En medio de la transmisión, Sol decidió hablar frente a Santiago del Moro y apuntó contra Manuel.

“Como siempre soy de ir al frente, la verdad es que estos dos días que estuve acá, yo entiendo que esto es un juego, pero me sentí muy incómoda con una situación que también pasó con otra participante, pero bueno, hablo por mí”, comenzó diciendo.

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La participante relató lo que pasó: “Me refiero a que estábamos con Manu y él en un momento me dijo: ‘Te voy a explicar porque no te da’, de una manera muy desagradable. También el día anterior lo tuvo con Campanita”. Y agregó: “Me parece que acá se están cayendo las caretas y eso me gusta”.

Con firmeza, Solange remarcó: “No me gusta que un hombre me trate así de tonta, aparte cuando ni siquiera había una discusión”.

La respuesta de Manu no tardó en llegar: “Muchos coincidimos que Sol es la persona más soberbia y de las más mentirosas que existe en la casa. De hecho, ni siquiera se hace cargo de que quiso abandonar y lo justifica con que la echaron. La echaron por querer abandonar en varias ocasiones y lo trata de disfrazar de estrategia”.

Y añadió: “Así que si busca exponerme que intente con otra cosa, porque no hay nada que exponer. Varias de las mujeres o señoritas que hay acá hablan cosas muy lindas de mí, como por ejemplo en una actividad Grecia Colmenares lo mencionó, estoy muy tranquilo con eso”.

El cruce generó opiniones dentro de la casa. Titi intervino: “Yo lo que no entiendo de Sol es si se sintió atacada o que le faltaban el respeto, porque hacen énfasis en 'de hombre a mujer', si se lo hubiese dicho yo también se hubiese sentido atacada y de la misma manera”.

Solange se defendió: “Yo simplemente voy a decir que existen las cámaras, yo no estoy mintiendo, de hecho había testigos, Brian le dijo: ‘No, pará, amigo, no le hables así’”.

Yipio también sumó su visión: “Todos lo ven, que vean el acto seguido a que pasó la contestación que se fue con una sonrisa de oreja a oreja al cuarto, ella destrata a mucha gente, incluyendo hombres, buscando la reacción y cuando está la reacción, hace lo que hace, pero no es nuevo, lo hace siempre”.

La gala dejó en claro que las tensiones siguen creciendo y que las nominaciones no solo ponen en juego la permanencia, sino también las relaciones dentro de la casa más famosa del país.

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De qué culpó Andrea del Boca a Solange en Gran Hermano

Andrea del Boca generó sorpresa dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) al señalar directamente a Solange durante una actividad y traer nuevamente al presente uno de los episodios más delicados de su paso por la casa. La actriz recordó el accidente que sufrió meses atrás y aseguró que su compañera tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

El hecho al que hizo referencia se remonta a abril, cuando una caída le provocó serias complicaciones físicas. El golpe terminó con sus dientes flojos y la obligó a abandonar temporalmente el reality para recibir atención médica urgente. Desde entonces, aquel episodio quedó marcado como uno de los momentos más tensos de la temporada.

Tras el regreso de ambas al certamen, Andrea decidió no dejar el tema en el olvido y lo expuso nuevamente frente a todos. “Me gustaría que aclarara eso que dijo sobre que va a venir una segunda parte de la novela patética que hizo, por la cual terminé con los dientes flojos, y ni siquiera fue capaz de salir de la habitación para ver si estaba bien”, lanzó mientras Solange escuchaba en silencio.

Lo cierto es que, pese al tiempo transcurrido, el incidente sigue siendo una herida abierta entre las dos participantes. Ahora, deberán convivir nuevamente bajo el mismo techo, con ese antecedente que promete condicionar la dinámica dentro de la casa más famosa del país.

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