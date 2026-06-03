Terror en la escuela: estudiante de 15 años fracturó de una trompada la mandíbula de su profesor

La escena generó desesperación y estupor entre quienes presenciaron el ataque. Mientras el profesor permanecía tendido en el suelo, compañeros y autoridades intentaban comprender la magnitud de lo que acababa de suceder.

El docente fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde los especialistas confirmaron que había sufrido fracturas en la mandíbula y en el pómulo. Debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser sometido a una operación.

El caso provocó una fuerte repercusión en Tandil y volvió a encender las alarmas sobre los crecientes episodios de violencia dentro de las escuelas. Mientras avanza la investigación para determinar todas las circunstancias del ataque, las autoridades educativas dispusieron una suspensión provisoria de diez días para el estudiante involucrado.

La agresión también generó una inmediata reacción de los gremios docentes, que reclamaron medidas urgentes para garantizar la seguridad dentro de los establecimientos educativos y evitar que hechos de esta magnitud vuelvan a repetirse.

Lo que comenzó como una discusión dentro de un aula terminó con un profesor hospitalizado, una comunidad educativa conmocionada y un nuevo debate abierto sobre los límites de la violencia escolar en la Argentina.