Astrología: el peligroso choque de la Luna y Urano que puede sacudir tus cuentas y tu bolsillo este jueves

Los signos que deben vigilar de cerca sus tarjetas de crédito

Los signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) serán los que sientan este tironeo cósmico en primera persona. Van a notar una fuerte tendencia a la ansiedad financiera o las ganas de gastar dinero en tecnología o herramientas digitales de forma compulsiva para calmar los nervios de la oficina. Controlá los impulsos de la billetera virtual y postergá las compras grandes de dispositivos para el fin de semana.

Por su parte, los signos de aire y tierra lograrán capear el temporal astrológico manteniéndose fieles a sus planillas tradicionales de gastos en papel o planificando con frialdad los pagos del viernes. No te asustes si este jueves se cae tu aplicación bancaria de cabecera o si un pago se demora más de lo habitual; acordate de que Urano propone tormentas eléctricas rápidas pero pasajeras. Blindá tus accesos digitales hoy y poné tus finanzas a resguardo del clima astral.

FAQ: