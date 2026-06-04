Astrología: el peligroso choque de la Luna y Urano que puede sacudir tus cuentas y tu bolsillo este jueves

Los signos que deben vigilar de cerca sus tarjetas de crédito
Los signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) serán los que sientan este tironeo cósmico en primera persona. Van a notar una fuerte tendencia a la ansiedad financiera o las ganas de gastar dinero en tecnología o herramientas digitales de forma compulsiva para calmar los nervios de la oficina. Controlá los impulsos de la billetera virtual y postergá las compras grandes de dispositivos para el fin de semana.
Por su parte, los signos de aire y tierra lograrán capear el temporal astrológico manteniéndose fieles a sus planillas tradicionales de gastos en papel o planificando con frialdad los pagos del viernes. No te asustes si este jueves se cae tu aplicación bancaria de cabecera o si un pago se demora más de lo habitual; acordate de que Urano propone tormentas eléctricas rápidas pero pasajeras. Blindá tus accesos digitales hoy y poné tus finanzas a resguardo del clima astral.
FAQ:
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¿Es un buen jueves para invertir en la bolsa o comprar activos volátiles? Rotundamente no. La tensión entre la Luna y Urano genera movimientos erráticos en los mercados y un alto riesgo de pérdidas por apuro o fallas del sistema.
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¿Cómo afecta este tránsito a las compras online cotidianas? Se recomienda evitar los portales de procedencia dudosa. El cielo está propenso a errores en el procesamiento de tarjetas de crédito o duplicación de débitos.
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¿Qué color usar hoy para neutralizar la energía de Urano? El azul marino o el negro tierra para enraizar tu mente, bajar los niveles de ansiedad colectiva y proyectar estabilidad en el laburo.
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¿Qué cristal se sugiere limpiar y colocar cerca de las pantallas hoy? Una turmalina negra o un cuarzo ahumado para absorber las radiaciones electromagnéticas y repeler las malas energías de la competencia comercial.