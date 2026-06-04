Mauro Icardi volverá a ver a sus hijas: cómo será el esperado reencuentro que incluirá a la China Suárez

A pesar de que aún mantiene una deuda en la cuota alimentaria, la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, insiste en la importancia de sostener el contacto y el diálogo entre el padre y las niñas, buscando preservar el vínculo familiar más allá de las diferencias judiciales.

Wanda Nara e Icardi (1)

Cómo fue el furioso descargo de Ana Rosenfeld tras el fallo en Italia por la guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio de la batalla judicial que enfrentan Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia, Ana Rosenfeld salió a dar su versión sobre la última resolución y negó que el futbolista haya conseguido un triunfo definitivo. La abogada habló este miércoles en Lape Club Social (América TV), donde cuestionó las afirmaciones de Elba Marcovecchio, representante legal del delantero.

Durante la entrevista, se le recordó que Marcovecchio había asegurado que “Mauro ganó en Italia”. Rosenfeld respondió con firmeza: “¿Por qué habla así? ¿Por qué dice cosas que no son? Yo no miento. Cuando se gana, se gana, cuando se pierde, se pierde. Lo que dijo la jueza es que no va a resolver, por ahora, la compensación provisoria que pidió Wanda en la separación personal. No ganó. La juez dijo ‘hoy todavía no lo resuelvo’. Entonces, me extraña que haya dicho eso Elba porque cuando estuvimos en la audiencia coincidimos ambas que todo fue provisorio y todavía no está dicha la última palabra y el reclamo por la cuestión económica está supeditado a una decisión final”.

Consultada sobre si consideraba que su colega estaba faltando a la verdad, Rosenfeld evitó personalizar el conflicto, aunque volvió a remarcar su postura. “Yo no estoy esperando que Wanda Nara me esté escuchando y se ponga contenta con lo que digo en los medios y la Justicia diga algo distinto. Yo no hablo para que los medios generen un River-Boca. Yo hablo para que se sepa la verdad, que en definitiva es lo que todos quieren saber”, sostuvo.

Las declaraciones de la letrada se produjeron luego de que trascendiera un fallo de la Justicia italiana que rechazó, de manera provisoria, el pedido de compensación económica presentado por Wanda. La información, difundida por Ángie Balbiani en Puro Show (El Trece), detallaba que los magistrados consideraron que la empresaria cuenta con ingresos elevados, propiedades y capacidad para generar recursos propios.

Sin embargo, Rosenfeld aclaró que esa resolución no implica un desenlace definitivo. Según explicó, la cuestión económica sigue pendiente de una decisión final y, por lo tanto, ninguna de las partes puede adjudicarse una victoria en este momento.