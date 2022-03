Dejan de pagar una tasa vial a modo de reclamo: "El abandono de los caminos rurales genera desarraigo"

“Queremos dejar en claro que no se trata de una rebelión fiscal, sino que una tasa requiere de un servicio prestado como origen de lo que paga el contribuyente. Y al no existir tales servicios, hemos decidido suspender el pago de la tasa vial”, graficó Fernando Ravaglia, productor agropecuario bolivarense, en La Red Rural (AM 910).

Caminos rurales Bolivar.jpeg Un peligroso pozo en Bolívar que los productores señalizaron para alertar a los transeúntes y prevenir hundimientos.

Los productores coinciden en que la situación “explotó” tras un incremento de más del 60% en la tasa vial en el pasado verano. “En mi caso fue del 79%”, graficó Ravaglia.

“Pegamos un salto todos cuando vimos los números. Por eso contactamos al abogado tributarista y también productor agropecuario, Juan Pedro Merbilhaa, quien nos aconsejó proceder de esta manera”, detalló.

¿De qué se trata el procedimiento? Los productores le presentan una nota al municipio por la cual manifiestan su decisión de suspender el pago de la tasa vial. La Comuna, según explicaron, a su vez debe sellar y dar como ingresada la misiva de cada productor. Se trata de una presentación individual de cada contribuyente y por ende cada caso se resolvería de manera particular, y no colectivamente.

¿Y por qué aseguran que no se trata de una rebelión fiscal? Porque el procedimiento no contempla la exoneración del pago, sino su interrupción. Es decir que la deuda se acumula para el productor, aunque liberado de cualquier tipo de acción que busque llevar adelante la Comuna.

Más allá de la actividad agropecuaria

“El mal estado de la red vial de Bolívar no solo dificulta la salida de la producción rural, también vulnera el derecho a la educación”, aseguró Mariel Venier, consejera escolar por Juntos por el Cambio, y exdocente de la escuela N°14 de Bolívar, ubicada en la localidad de Urdampilleta.

Allí se da uno de los lugares más críticos según los vecinos. Los caminos, luego de un período extenso de no presentar mejoras, sufrieron la "depresión" del tránsito vehicular y del agua que se acumula, lo que deriva en que la calzada quede en muchas zonas peligrosamente hundida, a comparación de la altura de los campos linderos. "Es el terreno propicio para que se forme una verdadera laguna", se lamentaron los productores.

Caminos Rurales Bolivar.jpeg El reclamo del PAU en Bolívar por los caminos rurales.

El arreglo de la situación obliga a que las obras sumen importantes cantidades de tierra para rellenar el faltante de volumen, algo que no es una tarea sencilla ni rápida y que es necesario realizarla si se pretende dejar atrás los anegamientos crónicos.

“En el ámbito rural funcionan 25 escuelas, las hay primarias y secundarias, que concentran una matrícula de más de 300 alumnos que en su mayoría son hijos de empleados rurales”, graficó Venier.

En muchos casos algunos alumnos requieren del servicio de remises y combis que contrata la Dirección General de Escuelas, pero cada vez que el clima complica las cosas, los choferes evitan transitar los caminos ya que se trata de vehículos pequeños que no están preparados para ese tipo de terrenos. Y los chicos, entonces, no pueden ir a la escuela.

“Algunos chicos caminan varios kilómetros para poder tomar otro transporte, o a caballo incluso. Recordemos que estamos hablando de chicos de edades entre 3 y 18 años”, explicó Venier.

camion noche.jpg Algunas situaciones derivan en camiones que se quedan varados en caminos rurales durante grandes cantidades de tiempo.

En la zona sostienen que el mismo problema pasa con las ambulancias, los bomberos o cualquier otro tipo de servicio que requiera el tránsito por la zona.

“No nos olvidemos el rol social de la escuela en el ámbito rural”, pidió Venier.

caminos rurales daireaux ok .jpg El mapa interactivo que los productores de Daireaux armaron con sus caminos rurales.

Daireaux: ¿el primero de los partidos que se pliega?

Si bien el germen del reclamo está en Bolívar, los productores de Daireaux, uno de los partidos limítrofes, decidieron rápidamente adherirse al mismo reclamo.

“Se están sumando otros interesados: gente que tiene transporte y se encaja con un camión, o cualquiera que quiera circular. La situación lamentablemente está generando un desarraigo en los campos, a veces las maestras no pueden llegar a las escuelas. Y si un trabajador rural puede enviar a su familia al pueblo para evitar esta situación, ¿cuánto tiempo aguanta viviendo solo en el medio del campo? En poco tiempo se suma a la vida en el pueblo”, contó Juan Capelle, productor agropecuario de Daireaux, también en diálogo con La Red Rural (AM 910).

El eco de los reclamos de los productores de Bolívar, donde hay un grupo no menor a los 250 contribuyentes que se sumó a la suspensión del pago, más el de Daireaux, donde ya hay un centenar, llegó a otros partidos.

Ravaglia explicó que a raíz de las últimas salidas en la prensa la acción llamó la atención de productores de Adolfo Alsina, Pehuajó y Junín, que consultaron cómo replicar la movida en sus respectivos distritos.

camino rural escuela .jpg Las escuelas también sufren por el estado de los caminos rurales.

Una de las cosas que se comentan entre los no menos de 4 grupos de Whatsapp en los que participan productores y contribuyentes en general es que el “modelo” a aplicar es el que siguió el partido de Coronel Suárez desde 2017: allí un grupo de contribuyentes, cansados de la misma situación, conformaron un consorcio vial que hoy en día es el que encabeza de manera directa todo tipo de licitación sobre los caminos del municipio.

Bragado y Tandil son otros de los municipios que eligieron el método del consorcio vial gestionado por los productores.

“Ya compraron maquinarias y tienen un mantenimiento correcto de sus caminos. Lo hicieron con una recaudación no menor a u$s 1 millón”, explicó Ravaglia. Y aseguró que en Bolívar el municipio “disponía de no menos de u$s 4 millones en concepto de vialidad, de los cuales ejecutó cerca del 30%”.

A24.com Agro buscó sumar la mirada de los intendentes de Bolívar, Marcos Pisano, y Alejandro Acerbo, de Daireaux. Desde el entorno de ambos explicaron que por cuestiones de agenda no iban a poder responder los llamados y dialogar sobre la problemática.