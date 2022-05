El campo salió al cruce de una frase de Alberto Fernández sobre la carne y advirtió sobre una prohibición del Gobierno

El Jefe de Estado, en una entrevista que otorgó a AM 990, había sostenido que “(en Argentina) tenemos una cantidad importante de puntos de inflación importada. Hace ocho años no se exportaba carne a China, hoy no para de demandarte carne vacuna. Los exportadores quieren cobrarnos el kilo de carne igual que al precio de exportación. Hay un problema de solidaridad por parte de muchos sectores poderosos de la Argentina”.