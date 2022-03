El campo y las protestas contra el Gobierno: la Mesa de Enlace debate qué camino seguir

Mesa de Enlace Alcorta 2.jpeg La Mesa de Enlace estuvo compuesta por Elbio Laucirica (Coninagro), Jorge Chemes (CRA), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina).

Por eso Chemes recordó que el rol de los dirigentes, según su postura, es “marchar y seguir adelante con los lineamientos que nos plantean los productores, que están muy enojados por las medidas del Gobierno: están desconcertados".

“Todo el mundo desea vivir en paz y en un marco de diálogo, pero siguen faltando las políticas y hay escenarios de conflicto”, sostuvo, y habló sobre los pedidos de los productores por “menos diálogo” con el Gobierno, en pos de una “mayor contundencia”.

“Seguramente vayamos hacia medidas más fuertes ya que sigue el escenario de conflicto con medidas que generan rispidez", evaluó.

La Mesa de Enlace: cuando el productor juega el rol de dirigente

"Nosotros hacemos política gremial, y hay que mantener la cabeza fría, ser racional y armar estrategias. Es lo que trato de transmitirle a los productores siempre, porque estoy convencido de que no tenemos que actuar en caliente y tener un plan de acción”, sostuvo Chemes.

Ante los reclamos de una buena parte de los productores por una mayor intransigencia hacia la Casa Rosada, el presidente de CRA aseguró “entender” los reclamos.

iannizzotto fmi.jpg Iannizzotto, titular de Coninagro, habló en Twitter sobre las implicancias del acuerdo con el FMI en materia agropecuaria.

“Esto es lo que le planteo al productor cuando está muy enardecido, porque no es que no hacemos nada. Hay que guardar la herramienta precisa para el momento justo. Insisto: no hay que actuar irracionalmente con medidas que se vuelven en contra”, expresó.

"El de hoy es un enojo diferente al de otras épocas. Los productores son conscientes que quizá hay medidas que ya no se pueden tomar. Pero no vamos a ser condescendientes con el Gobierno. El productor quiere resultados, a veces sin importar cómo", sostuvo.

Y concluyó: “No le tenemos ningún tipo de confianza al Gobierno. Por eso cuando nos dijeron que no iba a haber ningún tipo de intervención, quedamos expectantes. De hecho, las terminó habiendo".