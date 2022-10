El Gobierno presentó los detalles del incentivo para pequeños y medianos productores que siembren soja y maíz

Según lo conversado entre los funcionarios y las entidades, para soja el aporte está estimado en aproximadamente $6.500 por hectárea sembrada. Mientras que para el maíz las cifras son más altas producto de la mayor inversión que demanda el cultivo: unos $20.000 por cada hectárea.

Mesa de Enlace Gualeguaychu.jpg La Mesa de Enlace volvió a reunirse con el Gobierno para discutir sobre soja y maíz.

Desde la cartera agropecuaria precisaron las intenciones del plan. "Una de las razones es que por la sequía, que va a ser un problema para muchos, la idea sea tratar de hacer que puedan sembrar en la próxima campaña y aumentar la superficie sembrada. De esa manera mitigamos un poco acompañando con los insumos", plantearon en el equipo de Bahillo.

Entre el cuerpo de funcionarios observan al 40% de recomposición directa hacia el productor como un instrumento eficaz para que el productor pueda encarar la siembra en tiempos de sequía. Pero desde la Mesa de Enlace no manifestaron la misma confianza.

“Yo no creo que puedan compensar con estas medidas el daño que puede producir a futuro la sequía”, planteó Chemes. Y sostuvo que le resulta una obviedad que el Gobierno busque incentivar la siembra, pero aclaró: “Acá no se trata solamente de dinero, acá se trata de que si no hay un clima que acompañe por más que pongamos la plata que pongamos no lo vamos a poder lograr”.

A su lado acompañaba Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). El federado, recientemente reelecto en su cargo, sostuvo que el Gobierno incentivará “al productor que no tuvo los beneficios del dólar soja, que es el 10% de la inversión total”.

Soja cosecha.jpg Los productores de soja que puedan aplicar en el programa recibirán hasta $6.500 por hectárea sembrada.

“El estímulo para que se invierta, en gran parte lo tiene en manos el clima para que haya condiciones para invertir. Pero obviamente esta plata no significará la siembra o no de maíz y soja”, planteó Achetoni ante los medios presentes, entre los que estuvo A24.com Agro.

Los anuncios formales del programa serán realizados este martes al mediodía en la localidad bonaerense de Las Heras. Además de Bahillo, se promete la presencia del propio ministro de Economía Sergio Massa.

“Mañana se harán los anuncios y se va a hacer una inscripción voluntaria de los productores, siempre y cuando sean los que no hayan vendido en el dólar soja a $200 y no tengan más que el 15% de tenencia de producción. Esto, el único beneficio que tiene es que viene a equiparar con el dólar soja a los que vendieron de los que no vendieron”, sintetizó Chemes.

MAIZ OK.jpg El maíz presenta una siembra atrasada a causa de la sequía. El Gobierno busca acelerar el proceso.

El tipo de cambio, sequía y exportaciones

Para Chemes hay dos puntos que son los más sensibles en la actualidad en materia de rentabilidad para los productores: el diferencial cambiario y las retenciones. “Esto (por lo comunicado este lunes por los funcionarios) no soluciona los problemas estructurales del sector, porque el diferencial cambiario en conjunto con las retenciones y la falta de política es lo que más nos complica”, expresó.

“No se puede negar que esto es una ayuda o un aporte que de alguna manera ayuda al bolsillo del productor. Aunque no ayuda en lo estructural y no es un capricho”, afirmó.

En materia de retenciones afirmó que es un ítem “que se trata en todas las reuniones”. Lo definió como “un tema en el que insistimos y vamos a insistir porque es un impuesto distorsivo y es una injusticia que se está cometiendo con el sector”.

En cuanto al tipo de cambio, sostuvo: “Hace mucho más daño porque genera un diferencial que termina siendo una retención encubierta”.

achetoni(1).jpg Achetoni planteó que los anuncios en soja y maíz "no cambiarán la decisión de los productores".

“También hablamos sobre trigo y la sequía que castiga al campo hoy en día. El gobierno también esta tan preocupado como nosotros. No tienen pensado cerrar las exportaciones, tal vez, se esté pensando en administrarlas para generar el menor daño posible. Yo creo que es una prórroga o un corrimiento de los contratos que tiene firmada la exportación”, apuntó Chemes.

Y aclaró que la Mesa de Enlace “le puso énfasis en que ese corrimiento tiene que ser también para los productores, porque sino solamente es una ventaja para los exportadores”

Otro de los que estuvo presente fue Elbio Laucirica, vicepresidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). “El programa según nos comentaron sería anunciado por el ministro Massa. Estaríamos invitados. Pero como muchos no podríamos asistir, se nos solicitó que aunque sea estemos presentes a través de algún técnico de la entidad”, explicó.

“Asimismo, aprovechamos para reforzar el pedido de apoyo a las Economías Regionales, a los tamberos, y productores que se vieron perjudicados por esa medida (del Dólar Soja). Además reiteramos la preocupación por las medidas del Banco Central (BCRA) que incrementan las tasas a los productores de soja, afectando gravemente a los productores mixtos que ven imposibilitada la inversión en otras producciones”, sostuvo Laucirica.