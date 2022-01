El video viral que indigna al campo: un hombre casi se hunde con su camioneta en pleno camino rural

El video viral que indigna al campo: un hombre casi se hunde con su camioneta

El hecho se dio luego de las grandes lluvias que acontecieron en la zona, que para la Bolsa de Comercio de Rosario fueron “un bombazo” de agua que dejó al menos 200 milímetros en el acumulado de la zona. Para algunas zonas cercanas, como Lincoln y 9 de julio, el agua que cayó en 5 días fue la que habitualmente reciben los campos de la zona en todo un verano.

iriarte sannta fe .jpg La zona en la que Rey casi se hunde con su camioneta. Las lluvias llegaron con todo al norte bonaerense.

“No hicieron alcantarillas, entonces el agua pasa por encima de la ruta. Lo que me pasó es desidia estatal, arreglaron con un canalcito a la orilla de la calle. Yo iba con 20 centímetros de agua y de golpe y porrazo me encontré con un pozo que se me metió la camioneta adentro del agua", detalló.

Y siguió: "Siempre todo es emparchado. Los 346 milímetros que cayeron -en los últimos días- drenan hacia la calle, son 2000 metros de camino totalmente tapado de agua“, dijo Armando Rey al diario La Nación.