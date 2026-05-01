Los detalles del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur que comienza a regir en mayo

Pero no todos ganan igual. El sector que puede pasarla peor es el industrial en el Mercosur, que deberá competir con productos europeos más baratos y de mayor desarrollo tecnológico. También hay riesgos para algunas economías regionales si no logran adaptarse rápido.

Del otro lado, en Europa, el campo es el principal perdedor potencial. Los productores agrícolas temen competir con alimentos sudamericanos más baratos y con estándares diferentes, lo que genera tensión política interna.

En síntesis, el acuerdo cambia el eje: menos proteccionismo, más competencia. Beneficia a exportadores y sectores eficientes, pero expone a los que no logren adaptarse. Es una oportunidad grande, pero no pareja. Los términos del intercambio parecen los habituales o históricos: el Mercosur exporta materias primas y alimentos, e importa productos con mayor valor agregado desde la UE.

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Los mecanismos de compensación entre ambos bloques serán clave para el desarrollo de este acuerdo, que, como primera medida, es positivo para las economías de Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina.

Un detalle: la nueva situación geopolítica de Venezuela - ya sin Nicolás Maduro - hizo que Lula da Silva sea su “embajador”. Pide que el país, como socio residual, vuelva a ser miembro pleno del Mercosur y pueda participar de este convenio internacional.

La Unión Europea, Mercosur y Brasil

Le acuerdo, en el momento formal de rigor, tuvo el "incidente Lula". Discutió con Javier Milei en la cumbre previa y no fue a Asunción para la firma concreta del tratado con Úrsula von der Leyden en nombre de los europeos. Lula fue quien siempre se opuso a los acuerdos por fuera del Mercosur, como quería hacer Lacalle Pou con EE.UU. o China o el del propio Milei con Estados Unidos. Aunque este es entre bloques, su ego personal lo hizo "aislarse" al momento de aparecer en la "foto de familia".

las reservas de Lula Lula, ofendido, no estuvo en el momento de la firma del acuerdo, pero Brasil participa del acuerdo Mercosur-Unión Europea. ( Foto: Gentileza DW)

Brasil es el país más importante del Mercosur en términos económicos. Por su industria y su actividad agropecuario. Por lo tanto, estos son sus interrogantes, desde la mirada de Lula: actualmente, los principales productos que Brasil exporta a Europa - petróleo, café en grano, soja, cobre y pasta de madera - ya no pagan aranceles en la Unión Europea.

Sin embargo, sectores como carne, aves, azúcar, biocombustibles, arroz y miel pasarán a regirse por sistemas de cupos. En todos los casos, desde este viernes comienzan flexibilizaciones que permitirán ampliar el acceso al mercado europeo.

puerto de buenos Aires Conteiners en el puerto de Buenos Aires. Dispuesto a ser embarcados hacia Europa, por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. (foto: Gentileza globalports)

Una oportunidad para la Argentina

La primera buena noticia es que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes desde el Mercosur. Nuestro país tendrá que hacer un equilibrio complejo en los "términos del intercambio". Así como se le abre un mercado europeo de casi 500 millones de personas, nuestra economía recibirá productos europeos. Y la Argentina exporta productos sin demasiado valor agregado e importa maquinarias o insumos, que en el balance son más caros.

Las ventas argentinas se concentran en productos primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) como pellets de soja, oro, biodiésel, camarones, carne bovina, maní, vinos y limones.

En noviembre, el 50,7% de las exportaciones a la Unión Europea estuvo constituido por la venta de harina y pellets de la extracción del aceite de soja; aluminio sin alear y carne bovina, fresca o refrigerada, deshuesada. Como contrapartida, se importa maquinaria y elementos eléctricos, productos químicos, material de transporte e insumos.

Del lado positivo, el cambio es concreto. La UE elimina aranceles lo que mejora de inmediato la posición de sectores clave como la carne, las oleaginosas, los cítricos y el vino. Eso puede traducirse en más exportaciones y más ingreso de divisas, incluso con impacto rápido en rubros como pesca y aceites.

También hay un efecto más silencioso, pero igual de importante: más inversiones. Se proyecta un fuerte crecimiento del capital europeo en la región en los próximos años, lo que puede empujar modernización, sobre todo por el acceso a maquinaria más barata.

Pero no es un acuerdo parejo. El principal desafío está en la industria. Muchos sectores manufactureros argentinos van a tener que competir con productos europeos más eficientes, lo que obliga a una reconversión que no todos están en condiciones de hacer.

En el fondo, el riesgo es conocido: el acuerdo puede consolidar un modelo donde el Mercosur exporta materias primas e importa productos con mayor valor agregado. Una oportunidad grande, pero con costos claros.

De todas maneras, hay una salvaguarda. El acuerdo estará sometido a revisiones constantes, como para corregir asimetrías que puedan producirse si son muy graves.