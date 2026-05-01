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Un grave hecho generó terror en el pabellón donde está la madre de Ángel López

Mariela Altamirano está detenida por la muerte del pequeño de 4 años en Comodoro Rivadavia. El caso conmocionó al país entero y la investigación también apunta contra el padrastro.

Mariela Altamirano se encuentra detenida en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial N°3 de Trelew

Mariela Altamirano se encuentra detenida en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial N°3 de Trelew, acusada de la muerte de su hijo Ángel López.

Un principio de incendio se registró la noche del miércoles en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial N°3 de Trelew, donde se encuentra detenida Mariela Altamirano, madre de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que murió el mes pasado en Comodoro Rivadavia.

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Según informaron las autoridades penitenciarias en las últimas horas, el incidente ocurrió en el módulo 1 del pabellón femenino cuando dos internas protagonizaron una fuerte pelea. En ese contexto, una de ellas prendió fuego un colchón de goma espuma con un encendedor.

El personal del Servicio Penitenciario intervino rápidamente, controló el foco ígneo en pocos minutos y evitó que se propagara. No se registraron heridos.

El jefe del Servicio Penitenciario, Gabriel Araujo, descartó que el hecho estuviera relacionado con Altamirano o que haya sido un intento de atacarla. “No fue dirigido contra ella. Fue solo una pelea entre internas y lo controlamos de inmediato”, señaló al medio ADNSUR.

Caso Ángel López: las acusaciones sobre la madre y la pareja

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Mariela Altamirano fue detenida el 12 de abril junto a su pareja, Michel Kevin González, imputados por el homicidio agravado por el vínculo de su hijo Ángel, de 4 años, quien falleció el 5 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Según reveló la autopsia, el menor presentaba más de 20 golpes en la cabeza, lo que provocó un edema cerebral hemorrágico generalizado, hipertensión endocraneana y un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida. Los forenses determinaron que los traumatismos fueron reiterados y focalizados en la zona craneal.

En ese marco, la mujer fue detenida y trasladada al penal de Trelew a mediados de abril debido a la falta de cupo en Comodoro Rivadavia.

Actualmente cumple prisión preventiva en el pabellón femenino del IPP N°3, donde permanece bajo un esquema de resguardo con circulación restringida.

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