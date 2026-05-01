Un grave hecho generó terror en el pabellón donde está la madre de Ángel López

Caso Ángel López: las acusaciones sobre la madre y la pareja

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Mariela Altamirano fue detenida el 12 de abril junto a su pareja, Michel Kevin González, imputados por el homicidio agravado por el vínculo de su hijo Ángel, de 4 años, quien falleció el 5 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Según reveló la autopsia, el menor presentaba más de 20 golpes en la cabeza, lo que provocó un edema cerebral hemorrágico generalizado, hipertensión endocraneana y un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida. Los forenses determinaron que los traumatismos fueron reiterados y focalizados en la zona craneal.

En ese marco, la mujer fue detenida y trasladada al penal de Trelew a mediados de abril debido a la falta de cupo en Comodoro Rivadavia.

Actualmente cumple prisión preventiva en el pabellón femenino del IPP N°3, donde permanece bajo un esquema de resguardo con circulación restringida.