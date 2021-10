La inflación que pega desde temprano: ¿Cuánto subieron los alimentos del desayuno de todos los días?

“Con esto calculamos que en cuatro años el billete de $1000 perdió la capacidad de comprar 8 paquetes de café, 132 tazas de leche, 33 kilos de azúcar, 15 paquetes de pan lactal, 17 paquetes de manteca, 20 potes de dulce de leche o 47 kilos de naranjas”, afirmó David Miazzo, Economista Jefe FADA.

Desde la entidad coinciden: con $1000 en diciembre de 2017 se compraban 10 paquetes de café molido de 500 gramos, a $97,70 cada uno. Hoy, según el relevamiento, sólo 2, ya que el costo está en $401,04. ¿Azúcar? “Comprábamos 46 kilos ($21,60). Hoy compramos 13 kilos ($78,15)”, dijeron.

“Para prepararnos las tostadas, antes nos alcanzaba para 21 paquetes de pan de mesa, ahora sólo 6 ($163,33). Con la manteca sucede algo similar: antes podíamos comprar 22 paquetes con $1000, hoy sólo 5 ($199,04). Las naranjas, una de nuestras economías regionales, también revelan el paso de la inflación: mientras antes comprábamos 63 kilos con $1000, hoy nos alcanza para 16 solamente ($63,62)”, detallaron.

El beneficio lanzado por la cadena de supermercados Carrefour alcanza a 17 millones de personas en 22 provincias. La inflación que golpea al precio de los alimentos. (Foto: Gabriel Lichtenstein)

Para Natalia Ariño, una de las economistas de FADA, el tema también toca de cerca a lo que tiene que ver con los precios de la leche.

“Es un producto clave en la nutrición de nuestras familias, que fue duramente golpeada por la inflación: en 2017 con $1000 nos alcanzaba para 44 sachet ($22,80), hoy solamente compramos 11 ($93,73), son 132 tazas menos”, expresó Ariño.

Hay más: por el lado del dulce de leche, uno de los emblemas argentinos en el mundo, también sufre “la fiebre de la inflación”, como denominaron en FADA al problema: mientras que en 2017 con $1000 alcanzaba para 26 potes, “hoy podemos comprar sólo 6 ($172,29), son 20 unidades menos en cuatro años”, agregó Miazzo.

El desayuno y la inflación

Leche (sachet 1 litro): con $1000 en 2017 se compraban 44 sachets ($22,80). Hoy, 11 sachets ($93,73). “Perdimos 33 sachets. En cuatro años son 132 tazas menos (tazas de 250 cc)”, explicaron.

Pan de mesa tipo lactal (390 gr.): con $1000 en 2017 se compraban 21 paquetes ($46,63). “Hoy alcanza para 6 ($163,33), perdimos 15 paquetes de pan”, sostuvieron.

Manteca (200 gr.): en diciembre 2017 alcanzaba para 22 paquetes con $1000, hoy para ($199,04). ¿La pérdida? 17 paquetes.

Café molido (500 gr.): En diciembre 2017 se conseguían 10 unidades ($97,70), pero en la actualidad hoy se puede comprar 2 ($401,04). “Perdimos 8 unidades”, afirmaron.

Dulce de leche (400 gr.): “En 2017 comprábamos 26 potes ($38,28). Hoy 6 ($172,29). Perdimos 20 potes”, indicaron.

Azúcar: (1 kg): En diciembre 2017 comprábamos 46 kilos ($21,60), “hoy compramos 13 kilos ($78,15, perdimos 33 kilos en cuatro años”.

Naranjas (1kg.): “En 2017 comprábamos 63 kilos ($15,94). Hoy compramos 16 kilos ($63,62) Compramos 47 kilos menos”.

¿Qué pasa en otros países?

“Argentina se encuentra en el top 10 de países del mundo con más inflación, pero no sólo eso, sino que está en el cuarto lugar con el 48,2% anual, por debajo de Venezuela (2700%), Sudán (115,5%) y Surinam (48,6%)”, indicó Miazzo. Vale recordar que según el FMI, la inflación estimada para el 2021 para los países de la región es: Brasil 7,9%, Uruguay 7,2% Chile 5,5%, Colombia 4,3%, Paraguay 4%, Perú 3%, Bolivia 2,5% y Ecuador 1,8%.

“Lo que nos muestran estos números es que la inflación no es un problema de todos los países, en general el mundo ha sabido controlar la inflación, principalmente por dos vías: la construcción de confianza en la moneda y la prudencia en términos fiscales: no gastar de más y no imprimir moneda sin respaldo”, explicó Miazzo.