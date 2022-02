Mercado de Chicago: a la espera del informe del USDA, la soja y el maíz cerraron a la baja

Luego de tocar ese máximo en 8 meses cayó en la jornada de este martes por tomas de ganancias y porque los inversores ajustaron sus posiciones en la previa a la publicación del informe del USDA de este miércoles, lo cual también sumó a la inercia bajista.

El propio USDA informó nuevas ventas externas de soja: una por 132.000 toneladas con destino China y otra por 332.000 toneladas, hacia “destinos desconocidos”.

soja casa rosada.jpg Si bien su relación con el campo no es la mejor, el Gobierno está más que atento al precio de la soja en el Mercado de Chicago.

¿Qué pasó con la soja en Rosario?

La mayoría de los granos negociados hoy en el mercado de Rosario reflejaron una tendencia entre estable y alcista, acompañando lo ocurrido en Chicago donde los principales commodities agrícolas tuvieron ajustes mixtos.

Para la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería se ofrecieron abiertamente u$s 413/t, implicando una suba de u$s 3/t respecto a la rueda del viernes.

Asimismo, en moneda local se ofrecieron abiertamente $ 43.650 por la tonelada, luego para la entrega full marzo se ofrecieron US$ 390 la tonelada, sin descartar mejoras, implicando una baja de US$ 10 la tonelada respecto a la jornada previa, mientras que para la entrega en mayo se ofrecieron US$ 390 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

Soja granos.jpg La soja cerró en u$s 576,52 la tonelada, una cifra algo más baja que la que había tenido el lunes.

El maíz acompañó a la soja

En Chicago los futuros de maíz concluyeron con leves caídas en sus posiciones más cercanas, una baja de u$s 1,18 para cerrar a u$s 248,91 la tonelada.

En Rosario los valores presentaron una tendencia mayormente estable entre jornadas. Por el cereal con entrega disponible hasta el 20 de febrero, se ofrecieron u$s 235/t, sin cambios y este mismo valor fue ofrecido para la entrega full febrero. En cuanto al cereal de la próxima cosecha, la posición marzo se encontró en u$s 230/t, mismo que la rueda del lunes.

MAIZ AGRO.jpg El maíz acompañó la tendencia de la soja y perdió cotización.

Luego, la entrega en abril se ubicó en u$s 225/t, u$s 3 dólares por debajo de la jornada previa, mientras que la condición para entrega en mayo se mantuvo en u$s 225/t.

El trigo, en alza

El trigo finalizó la rueda con ganancias de u$s 3,95 para cerrar a u$s 286,15 la tonelada apuntalado por la persistencia del clima seco en las planicies estadounidenses, que afecta al normal desarrollo de los trigos.

Además los operadores se posicionaron de cara a la publicación del Informe Mensual de Oferta y Demanda en la jornada del miércoles, lo cual también impulsó al cereal.

trigo.jpg El trigo cerró en alza su jornada en el Mercado de Chicago.

En Rosario el mercado del trigo tuvo una mejora en las ofertas de compra de la campaña actual, aunque no destacó el volumen negociado, y a diferencia de la rueda precedente, no hubo condiciones por el cereal de campaña 2022/23.

Por el cereal con entrega contractual, se realizaron ofertas de u$s 240/t, implicando una mejora de u$s 5/t respecto al viernes.