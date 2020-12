La mezquina forma de ver la economía; apuntes sobre el cierre de las exportaciones de maíz

El Gobierno cerró las exportaciones de maíz hasta marzo

Sin dudas, el 2020 fue uno de los años más particulares de la historia reciente, principalmente por el gran impacto del Covid-19, que cambió la forma de vivir en el mundo y en la Argentina.

Pero hay una cosa que en el país no cambió: la manera mezquina y errada de ver la economía en su conjunto, y a la actividad agropecuaria en particular.

Como ya es de público conocimiento, el Gobierno dispuso el cierre de las exportaciones de maíz disponible hasta marzo del 2021. La medida se basa en la producción de la campaña 2019/21 pero, por supuesto, también termina afectando al cereal que todavía se está sembrando. En el primer día, el maíz disponible bajó unos 8 usd/tn. y la posición abril 2021 unos 5 usd/tn.

Oferta de maíz. Fuente: AZ Group

Como se logra ver en el cuadro anterior, de las 58 mill tn producidas en la campaña 2019-2020, se han comprometido entregar de parte de los productores unas 41,3 mill tn. Podríamos decir que no tenemos un problema de abastecimiento actual.

Por otro lado, quienes tienen mercadería están viendo la necesidad de no quedar descalzados con precios ni con tipo de cambio y eso hace que el flujo de ventas sea lento. También es necesario comentar que muchos actores del consumo no cuentan con buen historial en cuanto a pagos y cumplimientos de condiciones pactadas, haciendo en ese caso que el productor no tenga gran interés de venderles a ellos.

Tampoco se tiene en cuenta que aún queda por sembrar el 25% del área prevista de la actual campaña. Aunque a esta altura, con las máquinas esperando un poco de agua para lanzarse, ya es difícil efectuar un cambio de marcha, no se puede descartar una reducción de superficie en algunas zonas.

LEÉ TAMBIÉN: El Gobierno cerró las exportaciones de maíz hasta marzo próximo

¿Qué NO cambió en este 2020? Claramente la mirada equivocada del Gobierno como respecto a cómo impactan sus decisiones en la intención de inversión de los actores de la economía. Esto no es más que otra variable para que la inversión siga bajando.

También es cierto que no cambia la mirada de muchos de los grupos más organizados y de presión que tiene las cadenas de valor. Llama la atención que la veda a las exportaciones de maíz llegue al mismo tiempo que el cierre de la paritaria aceitera, que permitió terminar con un paro de 21 días, y el acuerdo de precios internos del aceite.

El cierre de las exportaciones genera mucha impotencia y pena, la explicación racional de cual será el impacto de mediano plazo la podemos ver en lo que fueron las mismas medias desde 2006 a 2014, destruyendo volúmenes de producción y negocios y pegándole negativamente a toda la economía. Una irracionalidad que no sabría explicar.

Esta medida en concreto marca el sesgo intervencionista del Gobierno. La duda ya no pasa por si va a intervenir en los negocios o no, ahora nos preguntamos a qué velocidad va a seguir haciéndolo.

El autor es Co-founder y Director de AZ Group.