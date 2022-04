¿Otro aumento en la carne? En cuatro meses la hacienda subió un 44%, pero los consumidores pagaron solo un 35% más

“Tal como se vino dando en las últimas subas, la reciente escalada en los precios de la hacienda se ha vuelto a expresar de manera muy fuerte, en pocos días. Previo a los feriados de Semana Santa, y en combinación con un bajo nivel de oferta producto del paro camionero y las lluvias, los precios de la hacienda, especialmente en categorías de consumo liviano, marcaron nuevos récords”, sostuvo la analista María Julia Aiassa, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

precios hacienda carne.jpg Incrementos acumulados en los precios de la hacienda y de la carne, desde octubre de 2021. (Fuente: IPCVA)

Según reflejaron, los novillitos y vaquillonas livianas alcanzaron topes corrientes de hasta $370 cuando una semana atrás, por esta misma mercadería se pagaba, como máximo, unos $320.

“Se trata de una suba de más de un 15% sobre el kilo vivo que presionará para trasladarse al gancho y, en parte, al mostrador”, advirtieron. Entienden que en un contexto de escasez de hacienda en el país, dado que a su vez los feedlots están trabajando en promedio por debajo del 60% de capacidad y hay un crecimiento de la recría pastoril por parte de los productores ganaderos, la tensión entre los comercios y los abastecedores puede ser cuestión de días. “Se suman las expectativas de una creciente presión inflacionaria, que ejercerán Incrementos acumulados del precio de la hacienda”, agregaron.

Tras el fuerte aumento de precios en la hacienda y luego en los cortes de carne que se dieron en octubre, que motorizaron anuncios por parte del Gobierno en ese entonces, los analistas entienden que el sector lleva “varios meses de retraso” en materia de aumentos, y que el avance que han ido registrando las cotizaciones del “gordo” para consumo -novillitos y vaquillonas- “no está pudiendo ser trasladado”.

“De noviembre a marzo el precio corriente de estas dos categorías que abastecen al mercado interno acumula un aumento promedio del 44% mientras que, el precio promedio de los distintos cortes de carne vacuna seguidos por el IPCVA arroja una suba del 35% para ese mismo período”, apuntaron.

Esto, como resultado, conlleva a que toda suba de precios que el consumidor no logre asimilar deba ser absorbida dentro de la cadena, deteriorando sistemáticamente los márgenes del negocio. “Una cadena que ya viene golpeada por una menor disponibilidad de hacienda para operar y hacer frente a los crecientes costos de estructura”, afirmaron.

Nuevo protocolo para bienestar animal en feedlots Los analistas entienden que los corrales de engorde están trabajando por debajo del 60% de su capacidad.

¿Qué pasa con los consumidores de carne?

En la Bolsa rosarina advierten que el bolsillo del cliente no es hoy en día un eslabón en el cual poder apoyar toda la carga de aumentos que los cortes arrastran a lo largo de la cadena. “La demanda parece no tener ya el oxígeno suficiente como para asimilar nuevos ajustes de precios”, entienden.

“Ni las carnicerías ni los mostradores tienen margen para hacerlo y menos aún la exportación que, a pesar de los muy buenos valores que siguen pagando los mercados externos, las limitaciones para crecer en volumen producto de las trabas vigentes tornan a las grandes estructuras industriales excesivamente pesadas de sostener”, graficaron.

Esta situación de bajo volumen de operaciones y costos crecientes con escasa posibilidad de traslado es una constante tanto en la industria exportadora como en el abastecedor y carnicero local. Pero también golpea muy directamente al engordador quien hoy, aun en plena zafra de terneros, no logra aumentar su nivel de encierre.

carniceria La inflación de marzo fue del 6,7%. El precio de la hacienda podría volver a hacer subir los precios de la carne.

“De acuerdo a los datos informados por la Cámara de Feedlots a inicios de abril los corrales siguen trabajando por debajo de su capacidad de encierre puesto que no hay ganado suficiente y, para sostenerse medianamente en el negocio, deben pagar valores por el ternero que luego no le es posible recuperar. Esto lleva a que los feedlots hoy estén trabajando en promedio por debajo del 60% de capacidad. Si bien este porcentaje no se aleja significativamente de los niveles promedio para esta época del año, lo que se proyecta en adelante posiblemente si lo sea”, indicaron desde BCR.

“La escasez de animales disponibles para engorde, pero por el otro, a una mayor retención de terneros en recrías pastoriles. Esto hace que el ingreso de esta hacienda a los corrales se posponga y, a su vez, acote su permanencia a una ligera terminación, lo que reduce notablemente el margen de intervención del feedlot.

"En definitiva, el criador es actualmente el eslabón más fuerte de la cadena, especialmente aquel que se extiende hacia una recría más larga de esos terneros. Esto indefectiblemente termina presionando sobre el resto de los engranajes donde las subas de precio resultan más difíciles de trasladar”, concluyeron.