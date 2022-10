Retenciones: la Mesa de Enlace habla de "madurez institucional" tras el cambio clave en el Presupuesto 2023

“No es lógico que un país funcione sin un Presupuesto como venimos funcionando actualmente, y es lógico lo que pasó esta madrugada. Me refiero al hecho de aceptar un Presupuesto en el que los legisladores dan el “ok”, con el presupuesto, pero no están de de acuerdo en darle a uno de los poderes del Estado la facultad de poder disponer de la posibilidad de manejar impuestos”, planteó Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en conversaciones con este medio.