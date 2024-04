Algo desmejorado, así lució Carlos III en su reaparición pública tras anunciar que tiene cáncer

Embed

Aunque desmejorado, Carlos III se lo vio de buen ánimo, como era habitual, aunque muy medido en sus expresiones y saludos. Se lo notó con un poco de menos pelo en su ya avanzada calvicie en la zona sobre el hueso frontal y el centro de su cabeza. También, luego de una ausencia marcada de varios meses, se lo vio más lento en el andar, aun para una persona de 75 años.

La esperada reaparición del rey Carlos III

El monarca regresó a sus tareas formales de manera pública por primera vez desde que en febrero se anunció que padece un tumor. Desde entonces, el palacio de Buckingham se limitó a informar que sigue su tratamiento y que continúa con sus deberes como rey, pero desde la intimidad del palacio.

carlos en el centro oncológico y un equipo.jpg Carlos III conversa con los profesionales mientras le muestran un equipamiento especial (Foto: gentileza The Mirror).

Por lo tanto, cuando se anunció que este martes reasumiría sus tareas en público, despertó interés en verlo para poder comprobar su semblante tras el diagnóstico de un tumor y la ausencia de dos meses. Llegó en un auto oficial acompañado por la reina Camila a un lugar muy especial: un centro oncológico en Londres para visitar a personas que siguen tratamientos como el suyo.

La información de la casa real dijo que Carlos se reunió con médicos y pacientes del Centro Oncológico Macmillan del University College Hospital.

Al bajar del automóvil se lo vio sonriente y saludó con su mano derecha alzada, en dos oportunidades, al pequeño grupo que se acercó para verlo. La mayoría eran periodistas y reporteros gráficos.

Ya en el interior, las breves imágenes autorizadas lo mostraron sonriendo junto a Camila mientras saludaba e intercambiaba unas palabras con el personal de la institución londinense y los pacientes.

Para seguir no solo de modo personal -por su enfermedad- con el tema oncológico, desde ahora el rey Carlos III será el nuevo patrocinador de Cancer Research UK, cargo que asumirá en reemplazo de su madre, la reina Isabel II. Siempre se lo vio de buen talante, pero con desplazamientos más lentos. Eso sí, tal como ha sido su costumbre, se pudo observar que no paraba de hacer comentarios en voz baja, a cada momento. Carlos III siempre fue descrito como una persona con sentido del humor, no exento de ironías.

carlos III en el centro oncológico.jpg Carlos III saluda a un paciente oncológico en su reaparición en público tras dos meses de tratamiento (Foto: gentileza The Mirror).

Una reaparición programada y estudiada

La casa real británica vive otro "annus horribilis", como cuando en 1992 la reina Isabel así lo definió por la separación de dos de sus hijos y el incendio del castillo de Windsor. El inicio de este 2024 no podía ser peor: el rey Carlos III, que se sometería a una operación programada, acabó con un diagnóstico de un tumor. Al mismo tiempo, luego de un período de incertidumbre total y todo tipo de versiones sobre la salud de Kate Middleton, la propia princesa de Gales tuvo que grabar un breve mensaje con una terrible noticia: a los 42 años, ella también padece un tumor, por lo que está atravesando un tratamiento con quimioterapia.

El rey y la futura reina consorte, enfermos con un delicado mal, al mismo tiempo. Es por eso, que se preparó el mejor momento para esta "reentrée" de Carlos III. Decidieron aguardar a que culminara una de las fases de su tratamiento, pudiera descansar y reponerse antes de volver a mostrarse en público.

Y entonces se eligió de manera intencional que su primera salida fuera a un centro oncológico para transmitir optimismo a los pacientes con su misma enfermedad.

carlos iii en el centro de oncologia.jpg Carlos III, en su primera aparición pública, visitó un centro de tratamiento oncológico (Foto: gentileza The Mirror).

El plan es llevar ese mensaje a numerosos lugares. Esta ha sido "la primera de una serie de compromisos externos que Su Majestad emprenderá en las próximas semanas", dijeron las fuentes de palacio para agradecer todos los mensajes de preocupación, solidaridad y ánimo que ha recibido el rey desde que dio a conocer su enfermedad.

Para demostrar que este era el momento adecuado para su reaparición en público, también se dijo que el monarca está "muy entusiasmado por reanudar algunas tareas de cara al público y muy agradecido con su equipo médico por su continuo cuidado y experiencia".

el rey carlos con un ramo.jpg De buen ánimo, pero con pasos más lentos, Carlos III saludó con un ramo que le regalaron pacientes oncológicos (Foto: gentileza Daily Mail).

Carlos III tiene otro desafío u objetivo personal. Volver a mostrarse en público dentro de pocos días y más repuesto si eso es posible. El próximo lunes 6 de mayo se cumplirá el primer año de su coronación oficial como rey de la Gran Bretaña. El solemne acto se realizó en la abadía de Westminster. Carlos espera estar en un buen estado de salud que le permita celebrar en público ese momento que esperó durante décadas. Su madre fue la persona que más reinó en la historia de la corona británica. Carlos III, el de mayor edad -también en toda la historia- en ser coronado como monarca.