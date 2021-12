Chevrolet te conecta con lo mejor del verano

“Nuestro objetivo es que nuestros clientes conozcan la amplia línea renovada de productos de nuestra marca Chevrolet, y que ofrecen un alto nivel de equipamiento de confort, seguridad y conectividad para aquellos que nos eligen. A través de esta estrategia de verano, basada en una coyuntura nacional de expansión de plazas turísticas, que ahora no solo aplica a las locaciones vacacionales de la costa marítima, sino también a las montañas, centros urbanos y demás opciones que ofrece nuestro maravilloso país. Argentina ha potenciado mucho la diversidad de opciones no tradicionales y nosotros estamos evolucionando junto a esa tendencia desde nuestras activaciones de temporada para la marca y nuestros productos, para así seguir estando conectados y cercanos al mercado”, explica Eugenio Figueroa, Gerente de Marketing de GM Argentina. “Nuestro objetivo es que nuestros clientes conozcan la amplia línea renovada de productos de nuestra marca Chevrolet, y que ofrecen un alto nivel de equipamiento de confort, seguridad y conectividad para aquellos que nos eligen. A través de esta estrategia de verano, basada en una coyuntura nacional de expansión de plazas turísticas, que ahora no solo aplica a las locaciones vacacionales de la costa marítima, sino también a las montañas, centros urbanos y demás opciones que ofrece nuestro maravilloso país. Argentina ha potenciado mucho la diversidad de opciones no tradicionales y nosotros estamos evolucionando junto a esa tendencia desde nuestras activaciones de temporada para la marca y nuestros productos, para así seguir estando conectados y cercanos al mercado”, explica Eugenio Figueroa, Gerente de Marketing de GM Argentina.

Toda la activación de verano se verá reflejada en las redes sociales de la marca en Argentina. Esta amplificación le permitirá llegar a mucha más audiencia durante la temporada y podrá, en definitiva, mostrar las bondades de los productos al público nacional.

Esta estrategia de amplificación mediática es consecuencia de los eventos globales que generan una potente revolución de conectividad en los dos últimos años.

