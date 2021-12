Hyundai ya abrió su stand en Cariló, con las novedades 2022

Staria, un salto al espacio.

Se trata de la sucesora de la conocida van de pasajeros H1 pero sin dudas es mucho más que eso. El nuevo modelo, de líneas futuristas, incorpora la plataforma de la Hyundai Santa Fe por lo que cambia notablemente su andar y performance dinámica.

Incorpora suspensión trasera Multilink y la posibilidad de equipar la última evolución del el sistema de tracción en las 4 ruedas de la marca (Htrac) que le otorga un manejo más seguro para todo tipo de superficies y la posibilidad de enfrentar mayores desafíos en situaciones de baja adherencia (nieve, barro, arena).

El motor es el conocido 2.2 diésel de la marca que entrega 177 CV asociado a una caja automática de 8 velocidades que puede comandarse desde las levas del volante.

Las mejoras no se quedan ahí sino que ofrece un salto significativo hacia adelante en materia de seguridad activa y pasiva con la incorporación de cinturones de tres puntos y apoyacabezas para las 11 plazas disponibles, sumando airbags laterales y de cortina.

Adicionalmente Staria permite incorporar el paquete completo de ayudas activas a la conducción (ADAS) que consta de Alerta de Colisión Frontal (Foward Collision Warning, FCW), Asistencia de Prevención de Colisión Frontal (Foward Collision Avoidance, FCA) y de intersección, Sistema de Alerta y Asistencia al mantenimiento de carril (Lane Keeping Assist, LKAS), Alerta de Atención del Conductor (Driver Attention Warning, DAW), Alerta de colisión de punto ciego (Blind Spot Collision Warning, BCW) con visión de cámara de punto ciego en el tablero y Alerta de colisión de tráfico trasero (Rear Cross-Traffic Collison Warning, RCCW).

También puede equipar control de velocidad crucero adaptativo con stop and go. Incorpora también luces delanteras de tecnología LED.

En materia de confort también el upgrade es notable ya que incorpora puertas laterales eléctricas con apertura por control remoto, tablero digital, pantalla multimedia de 8 pulgadas con conectividad para Apple y Android, freno de mano eléctrico, control de caja de velocidad por botón, asiento eléctrico con soporte lumbar eléctrico y sistema de cámara 360 grados, entre otros.

New Tucson, la joya paramétrica.

Recientemente lanzado y de gran éxito a nivel mundial la cuarta generación del Tucson plantea un diseño completamente renovado bajo el concepto “parametric jewel” (joya paramétrica) que se inspira en los perfiles del tallado de un diamante y donde el detalle más representativo esta dado en sus faros DRL “escondidos” en la parrilla que al iluminarse pasan de un color cromado a formar en blanco la letra T de Tucson, otorgándole gran presencia y personalidad en su “firma lumínica”.

El New Tucson también crece en dimensiones con sus 5,63 mts. en la versión long wheel base que se diferencia de la más corta ofrecida por la marca en otros mercados. La distancia entre ejes creció hasta los 2,75 mts. El formato de carrocería larga aporta una mayor habitabilidad para los ocupantes de la segunda fila como también una mayor capacidad para su baúl.

En cuanto a motorizaciones se espera arrancar con el 1.6 Turbo naftero de 180 caballos asociado a la caja DCT de 7 velocidades. Para una segunda etapa se espera la llegada del motor Diésel 2.0 de 185 CV con una caja automática de 8 velocidades.

El Hyundai New Tucson presenta una evolución en los detalles de calidad de su interior y cuenta por primera vez con las ayudas activas de conducción (ADAS), destacándose el frenado autónomo con detección de vehículos tanto frontal como de giro en esquinas. El sistema de control de velocidad crucero adaptativo con función stop and go permite además un manejo relajado en condiciones de alto tránsito en autopistas.

New Creta, más tecnología y confort.

Con un diseño completamente renovado se trata de la segunda generación del modelo lanzada recientemente a nivel mundial y convivirá con la generación actual, posicionándose por encima de esta gracias a la incorporación de nuevas tecnologías de confort y seguridad como también de una mayor calidad interior, siendo alternativa a los modelos entrada de gama de los SUV segmento C Mercosur.

La new Creta cuenta con un motor naftero de 1.5 litros asociado a una caja con tecnología IVT (intelligent variable transmission).

De esta forma Hyundai Motor Argentina ofrecerá a sus clientes un SUV de entrada de gama con la creta actual, completándola con un modelo más avanzado al llegar la new Creta. Será mostrada en Cariló durante los primeros dias de enero 2022.

Clínicas de manejo 4x4 en arena.

Como lo hace desde hace más de 10 años, Hyundai Argentina invita a los propietarios de vehículos con tracción en las 4 ruedas a sumarse a una experiencia única.

El objetivo de las clínicas de manejo en arena es brindar una capacitación teórica y practica sobre la conducción en arena. Las clínicas son gratuitas y están disponibles para todos los usuarios de vehículos Hyundai 4x4 sin importar el año de fabricación.

Durante una mañana se aprende y entrena con instructores profesionales para poder circular en la arena con total seguridad y tranquilidad. Es un programa para toda la familia, entretenido y muy valioso para preservar la integridad de los vehículos y los ocupantes. Los detalles estarán disponibles en la página web y en las redes sociales de Hyundai Argentina.

El Hombre Araña, también en Cariló

Recién estrenada en cines, la última película del Hombre Araña, sin camino a casa, también tendrá presencia junto a Hyundai.

La nueva Tucson es protagonista del film, mostrando algunas de las mejores escenas de acción de la película. Para festejar esta asociación, habrá un espacio para niños y adolescentes con contenidos especiales.

Socios estratégicos

Columbia

Columbia, la marca Premium líder en el sector de indumentaria y productos outdoor, se suma nuevamente al Hyundai Summer Experience, compartiendo valores y la pasión por la aventura. Los promotores Hyundai estarán vestidos con ropa Columbia y también participará del resto de las actividades de la temporada.

Shell Helix

Shell Helix es socio estratégico de Hyundai a nivel mundial y en Argentina. Gracias a esta alianza, Hyundai recomienda para el mantenimiento de todos sus vehículos la utilización de productos Shell Helix. Como todos los veranos, Shell Helix es el encargado de la puesta a punto y mantenimiento de los vehículos de Test Drive y Clínicas de Manejo.