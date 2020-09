Cambios en el Fiat Argo

Renovación del Fiat Argo

Fiat presenta la línea Argo 2021 con novedades. La nueva gama recién presentada en Brasil se espera pronto en la Argentina.

- Nuevo año modelo recibe nuevo equipamiento que lo distingue en el segmento

- La versión Trekking renueva el atractivo aventurero del vehículo.

La serie S-Design refuerza su exclusividad al democratizar Keyless Entry n 'Go, contenido que anteriormente solo estaba disponible en rangos de precios más altos

Después de superar la marca de 200 mil unidades vendidas en el mercado brasileño, Fiat comenzó a distribuir la línea Argo 2021 a toda su red de concesionarios.

Con un crecimiento constante desde su lanzamiento en 2017, el vehículo se encuentra entre los más vendidos en el país.

Las novedades implementadas en el nuevo año modelo buscan mantener su buena trayectoria comercial al cumplir con las premisas del consumidor que quiere un hatchback compacto por fuera, pero muy espacioso por dentro, equipado y con un estilo exquisito, además de gran costo-beneficio y comodidad.

El moderno y elogiado diseño del modelo Argo ahora recibe el Logo Script y la Bandera Fiat en la parrilla delantera, alineados con el movimiento Rebranding de la marca, que tuvo su debut en la nueva Strada.

El Logo Script también imprime el centro del nuevo tapacubos en la versión básica y en las llantas de aluminio.

El Fiat Argo, que siempre ha tenido la calidad del acabado como uno de sus puntos altos, también trajo la nueva identidad de marca a su interior.

El Logo Script se encuentra en el centro del volante, en el clúster y en la pantalla de bienvenida del centro multimedia UConnect 7 ”, que se ha convertido en equipamiento de serie desde la versión Drive 1.0. Fiat Flag, por otro lado, está presente en el revestimiento del intercambio, dejando clara la italianidad de la marca.

La gama Fiat Argo 2021 ofrece una gama completa de versiones, que han evolucionado con nuevos kits de opciones y una nueva lista de elementos estándar, según las necesidades de los clientes.

La configuración Drive destaca por su diseño, interior con un alto nivel de acabado, tecnología, calidad y eficiencia; Trekking garantiza aún más robustez, exclusividad y versatilidad; y HGT ofrece aún más deportividad.

Las versiones están alineadas a la elección de motores, exactamente donde reside otra fortaleza del modelo.

Los nafteros Firefly 1.0 (económicas y ágiles) y 1.3 (alto rendimiento y economía) ofrecen excelentes niveles de consumo de combustible, incluso en comparación con los nuevos motores turbo de la competencia.

Además, ofrecen al cliente el mejor par motor sin perder el placer de conducir. Ambos están calificados A en el Programa Brasileño de Etiquetado de Vehículos y también se encuentran entre los más fuertes del segmento.

Con 3 cilindros y 1.0 litro, Argo tiene 77 hp y 10.9 kgmf de torque con etanol. Cuando es 1.3, trae 4 cilindros, 109 hp y 14.2 kgmf de torque (etanol).

Si se trata de rendimiento, Argo puede contar con E.torQ, uno de los más potentes entre sus competidores. Con 139 CV a 5.750 rpm y un par máximo de 19,3 kgfm a 3.750 rpm (ambos con etanol), la versión HGT puede llevar al Argo a 192 km / h a velocidad punta, con una aceleración de cero a 100 km / h en apenas 9s2 segundos, los mejores números del segmento.

También cabe mencionar la serie S-Design, disponible para la versión Drive en motores 1.0 y 1.3. Da un acabado exclusivo que realza la deportividad natural del vehículo.

En el exterior hay una nueva carcasa con pintura de sombra (1.0) y llantas de aleación ligera de 15 pulgadas con la misma pintura (1.3).

El retrovisor eléctrico y el spoiler están pintados en negro, hay faros antiniebla, cenefa lateral cromada y distintivo S-Design, que refuerza la exclusividad de la serie.

El interior oscurecido cuenta con aire acondicionado digital, controles de tracción y estabilidad, Hill Holder, logotipos FIAT oscurecidos y Keyless Entry n 'Go (mayor comodidad y conveniencia al liberar el uso del control remoto para desbloquear las puertas y encender el encendido.

La presencia instalada en las manijas exteriores de las puertas delanteras y en la tapa del baúl, sumada al botón de encendido instalado en el interior de la cabina, hacen todo el trabajo al toque de tus dedos (este contenido es más exclusivo de Argo en su segmento). Este paquete democratiza el acceso a elementos que normalmente se ofrecen en el mercado en versiones de alta gama.

Así queda la gama del Argo 2021 en Brasil con los principales artículos, kits y precios de la serie:

Fiat Argo 1.0 - R $ 53,990, al cambio son 760.031 pesos argentinos

La versión básica de la familia Argo aporta un alto nivel de calidad de acabado y ofrece los principales contenidos estándar que esperan los clientes de este segmento, como dirección eléctrica, aire acondicionado, levanta vidrios eléctricos delanteros, alarma antirrobo y cerraduras eléctricas, llave navaja con mando a distancia. para apertura de puertas, gancho universal para fijación de asiento infantil (Isofix) y volante regulable en altura.

El modelo recibió tapacubos de nuevo diseño y un paquete opcional con predisposición para el sonido con antena, dos altavoces delanteros y traseros y dos tweeters, así como un limpiador y desempañador de la ventana trasera.

Fiat Argo Drive 1.0 - R $ 58.890, al cambio son 829.009 pesos argentinos

La versión se suma a lo que ya aparece en el Argo 1.0 elementos como el asiento del conductor con ajuste de altura, desempañador temporizado y limpiaparabrisas con luneta trasera intermitente, así como manijas de puertas y espejos en el color del vehículo.

La línea 2021 recibió nuevos tapacubos y el sistema multimedia UConnect de 7 ”con volante multifuncional y puerto USB trasero.

Opcionales son el paquete Plus (espejos eléctricos, ventanas traseras eléctricas y sensor de estacionamiento trasero), la serie S-Design, que se suma a los elementos el sensor de presión de neumáticos Plus, y la pintura bicolor de la carrocería para una mayor personalización del modelo.

Fiat Argo Drive 1.3 - R $ 61,990, al cambio son 872.649 pesos argentinos

Con un motor FireFly 1.3 Flex, el modelo destaca por su rendimiento y su reconocido bajo consumo de combustible.

Además del equipamiento presente en la versión Drive 1.0, cuenta con faros con diseño LED y sistema de control de presión de neumáticos.

En la línea 2021, la versión es aún más completa: además del centro multimedia UConnect de 7 ”con volante multifuncional y puerto USB trasero, incorporó elementos de serie como espejos y elevalunas eléctricos y sensor de estacionamiento trasero.

La serie S-Design también está disponible, al igual que la pintura de carrocería de dos colores.

Fiat Argo Trekking 1.3 - R $ 64,990, al cambio son 914.881 pesos argentinos

Renovando su atractivo aventurero, el modelo Argo Trekking 2021 presenta nuevas calcomanías alusivas a la versión en el capó, en la parte inferior y en la parte trasera

El vehículo tiene el mejor comportamiento dinámico de su categoría y confort para caminos en mal estado.

Tiene una suspensión alta y el mayor espacio libre en relación a la competencia (210 mm), 40 mm más alto en comparación con la versión Drive 1.3. También tiene neumáticos con banda de rodadura para uso mixto.

Completa, la versión trae los elementos Drive 1.3 de serie y agrega controles de tracción y estabilidad, además del Hill Holder.

En el interior, tiene bancos con tela oscura y costuras naranjas, textura a cuadros y el logo Trekking bordado. Además, se oscurece el logo de Fiat en el volante, así como la pieza central del tablero y el marco de la consola central. Las salidas de aire son cromadas

Como paquetes opcionales, ofrece el kit Plus (llantas de aleación exclusivas de 15 ”y cámara de marcha atrás) y el kit Full (Plus + Keyless Entry n 'Go y aire acondicionado digital automático).

Fiat Argo Trekking 1.8 AT - R $ 69,990, al cambio son 985.267 pesos argentinos

Con la puesta a punto entre el motor E.torQ 1.8 Flex de 4 cilindros y la transmisión automática de 6 marcas, el Fiat Argo Trekking 1.8 AT trae mucha tecnología y comodidad con facilidad fuera del asfalto.

Además del equipamiento estándar Trekking 1.3, como ESC, Hill Holder y control de tracción, la versión de la línea 2021 viene con llantas de aleación ligera de 15 ”con acabado oscurecido.

La versión ofrece el Plus (cámara de marcha atrás, Keyless Entry n 'Go y aire acondicionado digital automático) y Full (Plus + espejos eléctricos plegables), panel de instrumentos TFT de color, asientos de cuero dividido con apoyabrazos delantero , sensores de lluvia y luz, así como un espejo retrovisor electrocrómico).

Fiat Argo HGT 1.8 AT - R $ 74,990, al cambio son 1.055. 653 pesos argentinos

Con deportividad en cada detalle, el Fiat Argo HGT 1.8 AT ofrece exclusividad y personalidad, tanto que en la línea 2021 la versión recibió de serie un cuadro de instrumentos digitales TFT de 7 ”, volante y apoyabrazos delantero de piel.

Es el único del segmento con techo bicolor estándar. También tiene rejas en el techo pintadas en negro, así como los espejos y el perfil aerodinámico. También hay faros con diseño LED, marco de rueda y parachoques trasero en la parte inferior, logo Fiat en cromo oscuro en la parte trasera y tubo de escape trapezoidal con color exclusivo

Las nuevas llantas deportivas de 17 ”pintadas en negro, spoiler trasero y cubierta de retrovisores con pintura gris exclusiva, escape trasero deportivo, parrilla delantera inferior con moldura roja, parachoques trasero con marco inferior destacan en su diseño externo Exclusivo, suspensión con calibración deportiva, faros antiniebla y cuadro en las cajas de ruedas.

Como opción, cuenta con kits completos (Keyless Entry n 'Go, retrovisores exteriores con plegado eléctrico, aire acondicionado digital, cámara de marcha atrás, sensor de lluvia crepuscular, retrovisor interior electrocrómico, alfombras extra, piloto automático y cambio tipo mariposa (con cambios de marcha detrás del volante); asientos de piel; bolsas de aire laterales delanteras; y pintura bicolor.