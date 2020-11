Autos eléctricos que se incendian

Hyundai Motor Co está siendo demandada por una serie de incendios de baterías en sus vehículos eléctricos (EV)

Una informacion suministrada por Reuters comunica que la compañía Hyundai Motor Co está siendo demandada por una serie de incendios de baterías en sus vehículos eléctricos (EV), al mismo tiempo que General Motors Co retira del mercado casi 70.000 de estos vehículos con baterías procedentes del mismo fabricante: LG Chem, que por el momento investiga las causas de los siniestros, pero no asume su culpabilidad.

El propietario de un Hyundai Kona EV, un funcionario surcoreano que pidió ser identificado solo por su apellido Kim, se encuentra entre las 200 personas que presentaron una demanda colectiva contra Hyundai la semana pasada, buscando una compensación por lo que dicen es la reducción del valor de sus vehículos eléctricos y otras pérdidas, dijeron Kim y dos abogados que los representan.

Kim había iniciado una campaña de petición para demandar al fabricante de automóviles con sede en Seúl después de un vehículo eléctrico de esta marca se incendiara en su vecindario, lo que obligó a unos 20 residentes a evacuar sus hogares.

Uno de los abogados dijo que inicialmente buscaban ocho millones de wones (7.200 dólares, 6.050 euros) por demandante, pero que podrían aumentar la demanda a medida que avanza el juicio.

Los demandantes quieren que Hyundai reemplace todo el paquete de baterías y no solamente el software,como establece la compañía en el proceso de retirada de los vehículos. Pero las pilas son lo más caro de estos automóviles."Si bien [Hyundai] reconoce fallos en las baterías, su compañía está apoyándose en la política incorrecta, como el reemplazo de software, que es solo una solución temporal para ganar tiempo", dicen en una carta al fabricante de automóviles.

Las ventas de eléctricos están aumentando a nivel mundial a medida que la tecnología mantiene la promesa de un transporte más limpio, pero el riesgo emergente de incendio por baterías sobrecalentadas podría hacer retroceder a toda la industria.

General Motors, BMW, Ford...

Las retiradas del mercado podrían significar daños tanto económicos como de reputación para Hyundai y otros fabricantes de automóviles, que están ingresando al mercado de vehículos eléctricos para cumplir con las regulaciones de emisiones más estrictas y desafiar al líder del mercado Tesla. Los problemas también podrían afectar la demanda de los consumidores de vehículos eléctricos.

"Una batería que no es segura es como una bomba", dijo Park Chul-wan, un experto en baterías de Corea del Sur.

Una serie de incendios que involucran a fabricantes de automóviles, incluidos General Motors, BMW y Ford Motor Co, exponen el desafío que enfrenta la industria en la gestión de los riesgos de las nuevas tecnologías y las presiones para impulsar la producción y el rendimiento de las baterías.

GM reconoció que estaba retirando del mercado 68.677 vehículos eléctricos con baterías LG Chem, después de que se registraran cinco incendios y dos lesiones leves.Hyundai ha retirado del mercado a nivel mundial más de 74.000 Kona eléctricos, su coche a pilas más vendido, después de que 16 de ellos se incendiaran en Corea del Sur, Canadá y Europa en dos años.

La agencia de seguridad de Corea del Sur está investigando la causa del incendio de Kona y, según los resultados, Hyundai y LG Chem podrían enfrentar costos de hasta 454 millones de euros si tienen que reemplazar todas las baterías afectadas, estiman los analistas

En un comunicado a Reuters, Hyundai dijo que la causa del incendio no está clara, pero sospecha que el daño interno a las baterías puede ser el culpable, y agregó que está investigando el caso con su proveedor y el Ministerio de Transporte. Añadió que no está considerando reservar dinero para retiros del mercado, ya que espera que su corrección de software pueda prevenir incendios al detectar problemas.

Hyundai y LG, en desacuerdo "Estamos monitoreando constantemente la situación después de una actualización del (sistema de administración de la batería) y continuaremos tratando de minimizar los inconvenientes para el consumidor en el futuro", dijo Hyundai, agregando que solo se encontraron problemas en algunos vehículos, que recibirían reemplazos de baterías gratis.

Mientras GM investiga la causa raíz del incendio, GM aconsejó a los propietarios de Bolt EV que cambiaran la configuración de carga de sus vehículos, limitando las cargas al 90% para reducir el riesgo de incendio.

Un portavoz de LG Chem dijo: "Cooperaremos con Hyundai Motor y General Motors y procederemos sinceramente con una investigación para identificar la causa exacta" del incendio.

El presidente ejecutivo de LG Chem, Hak Cheol Shin, dijo a Reuters el mes pasado que el sistema de baterías es muy complejo, lo que sugiere que los problemas pueden ser causados por otros componentes fabricados por los proveedores de Hyundai.

"Como proveedor de un componente clave del sistema de baterías, claramente sentimos la responsabilidad. Pero hasta que no se determine una causa clara, no podremos tomar medidas para abordar los problemas", dijo.

Además de los problemas en Hyundai y GM, Ford ofreció recientemente reemplazar los paquetes de baterías de su vehículo híbrido enchufable Kuga debido a los riesgos de incendio, diciendo que esto podría costarle al fabricante de automóviles 600 millones de dólares en la segunda mitad, incluido el costo de cubrir las multas por emisiones en Europa.

Ford y BMW contra Samsung

Ford y BMW han retirado del mercado vehículos que usan baterías Samsung SDI, citando defectos de fabricación de las celdas. Un portavoz de Samsung SDI dijo que se están realizando investigaciones sobre la causa de los incendios.

Además, Tesla fue investigada por las autoridades de seguridad de EE. UU debido a una actualización del software de la batería de algunos vehículos después de los incendios de vehículos.Hyundai y LG Chem están en desacuerdo sobre la causa última de los incendios mientras la agencia de seguridad de Corea del Sur investiga el caso. LG niega que las celdas de la batería estén defectuosas.

"Algo que da miedo"

Una mujer de 35 años, que pidió ser identificada solo por su apellido Shin, dijo que tuvo que evacuar su complejo de apartamentos al amanecer con su bebé en un cochecito el mes pasado después de que un vehículo eléctrico Kona se incendiara y envolviera el lote subterráneo en llamas.

"El hedor de los aparatos electrónicos quemados y el humo se extendió por todo el vecindario", dijo Shin a Reuters.

Antes del incendio, ella creía que los vehículos eléctricos eran buenos para el medio ambiente. Ahora, dice, les dice a sus familiares que no los compren. "Los vehículos eléctricos se han convertido en algo que me da tanto miedo".