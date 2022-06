Volkswagen es pionera en utilizar biometano en la producción

Con el uso de biometano, Volkswagen dejará de emitir alrededor de 19 mil toneladas de CO2 de fuentes fósiles por año.

"Estamos acelerando la descarbonización aquí en Brasil. Somos pioneros en adoptar la sustitución del gas natural de origen fósil por biometano en la generación a partir del próximo año. Este movimiento está en línea con nuestro objetivo global 'Way To Zero' y también contribuye al compromiso vinculado a nuestra deuda ESG de reducir las emisiones de dióxido de carbono en nuestras operaciones para 2024. Además, es importante recordar que el biometano proviene del uso de residuos de la producción de azúcar y etanol a partir de la caña de azúcar para producir energía renovable, con menor huella de carbono" , señala Pablo Di Si, Presidente Ejecutivo de Volkswagen Latinoamérica.

El monto contratado corresponde a aproximadamente el 65% del volumen utilizado en las dos plantas de Volkswagen ubicadas en Taubaté y Anchieta. La reducción, a partir de la adquisición de biometano, permite trasladar aproximadamente el 30% de las emisiones fósiles de las dos unidades a emisiones biogénicas.

Bioparque Costa Pinto producirá biometano

Raízen, a través de Raízen Geo Biogás SA, su Joint Venture con Geo Energética, construirá su segunda planta de biogás, prevista para inaugurar en 2023, la primera dedicada a la producción de gas natural renovable (biometano). Con una inversión de aproximadamente R$ 300 millones, la planta anexa al Bioparque Costa Pinto, ubicado en Piracicaba (SP), tendrá una capacidad de producción de 26 millones de m³ de gas natural renovable al año, suficiente para abastecer a cerca de 200.000 clientes residenciales.

La producción de gas natural renovable se hará a partir de vinaza y cachaza, residuos de la operación agroindustrial del Bioparque Costa Pinto, ubicado en Piracicaba/SP. El Bioparque cuenta, además de una estructura para la producción de azúcar y etanol, con una planta de Etanol de Segunda Generación (E2G) y una planta solar. E2G es un proceso que permite la producción de etanol a partir de biomasa (bagazo) que además genera vinaza como residuo, el cual será enviado a la nueva planta de Biometano, permitiendo una reducción aún mayor en la intensidad de carbono del producto.