Volkswagen Group Argentina logra el Certificado Top Employer

Ambas empresas localizadas en la región de América del Sur mantienen la exclusividad de ser las únicas entre los fabricantes automotrices en recibirla. El resultado fue alcanzado después de un análisis riguroso de las políticas de recursos humanos de la compañía, en la cual fueron evaluados requisitos como cultura, aprendizaje, desarrollo, remuneración y beneficios.

"Obtener el reconocimiento de Top Employer por un año más en la región América del Sur muestra que seguimos construyendo y renovando nuestras prácticas de recursos humanos con el foco puesto en nuestros colaboradores. Este logro es un reflejo de que estamos por el camino correcto y que nuestra estrategia de Nueva Volkswagen ya es una realidad en toda la región", afirmó Pablo Di Si, Presidente Ejecutivo de Volkswagen América Latina.

“Es un orgullo para Volkswagen Group Argentina recibir por tercer año consecutivo esta certificación tan importante, siendo la primera y única automotriz en Argentina en obtener el reconocimiento. Significa que estamos poniendo el foco en las personas y en garantizar las mejores condiciones laborales que estén a nuestro alcance para el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores”, señaló Thomas Owsianski, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina.

La Auditoría se realiza en base al análisis de más de 600 mejores prácticas de RRHH y se basa en 10 tópicos que engloban aspectos claves de RRHH, incluyendo contenidos centrados en la gestión de personas.

La certificación también señala indicadores de rendimiento, como la satisfacción del cliente, la retención de conocimientos, la rotación, el absentismo, entre otros, que se sabe que afectan directamente los resultados financieros de todas las organizaciones.

El reconocimiento da muestra del trabajo realizado por Volkswagen Group Argentina durante 2021, año todavía impregnado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

Entre las acciones que se destacan para alcanzar la certificación se encuentran las mejoras continuas en los protocolos de seguridad y los niveles de tecnología para el cuidado de los colaboradores.

Gracias a ello se pudo alcanzar grandes hitos en 2021: se lanzó el Volkswagen Taos, el primer SUV que la marca produce en Argentina para la región, se alcanzó el nivel más alto de producción y exportación desde 2019, con un récord de producción de Amarok, y en Córdoba se celebraron la producción de 15 millones de transmisiones y la nueva caja MQ 200 EVO.

Estos últimos años, la compañía está atravesando la transformación cultural más importante. Con su programa Together4Integrity, hubo grandes avances en temas de Integridad, Compliance y Gestión de Riesgo para la mejora en la comunicación de los valores de la compañía y los cambios en los procesos tanto de Recursos Humanos como de todo Volkswagen Group Argentina.

Asimismo, se lanzó el nuevo Portal HR, para la gestión de los procesos de Recursos Humanos y unificación de información útil para el equipo de Volkswagen Group Argentina en una sola plataforma

La sostenibilidad y el desarrollo de la movilidad eléctrica son fundamentales para el Grupo Volkswagen. Con la estrategia Way to Zero la empresa se comprometió a ser neutros en emisiones de CO2 en 2050 con acciones como la producción de autos eléctricos e híbridos, utilización de energía limpia en procesos de producción y la optimización de la cadena de valor.

En 2021 ´se celebró la goTOzero week con charlas de expertos en temas ambientales, workshops virtuales, eventos de voluntariado y la realización de dos murales ecológicos en sus plantas de Pacheco y Córdoba. Dichos murales utilizan pintura foto catalítica que absorbe el CO2 del aire; se neutralizarán 150 kg de CO2 por mes. VW es la primera automotriz en implementar en su planta un mural de este tipo y la primera compañía en Córdoba.

Se inició el Proyecto PlantaRSE para el cuidado de la biodiversidad a través de la reforestación y el cuidado de los bosques nativos en Argentina. Miembros del comité ejecutivo plantaron los primeros árboles con la finalidad de crear una reserva en Pacheco y fortalecer la biodiversidad en Córdoba.

100 voluntarios de Volkswagen se sumaron a las iniciativas “Guardianes del Delta” en Pacheco, organizado por Fundación Temaiken, y “Defensores del Agua” en Córdoba, en la que cada voluntario recibió un árbol nativo para conservar hasta su plantación. Se donó a ReforestARG 5.000 árboles (uno por cada colaborador de VWA), para la creación del Bosque Volkswagen, para la restauración de zonas devastadas por el fuego en Cholila, Chubut y en Yacanto, Córdoba.

Asimismo, comenzó el programa Replastificar, cuyo objetivo es la eliminación de plásticos de un solo uso mediante el reciclado de los utensilios de plástico que se utilizaban en la compañía; se realizó una alianza con Qualia para la entrega de lentes realizados con plástico reciclado a niños y niñas de El Talar.

Se continuó con la campaña con Fundación Banco de Alimentos Balcarce para la recolección de frutas y verduras para las zonas más vulnerables del país.

Se profundizó el programa de Diversidad con el entrenamiento de líderes de la compañía en temáticas de inclusión; el programa Roboteam que da soporte en el concurso de adolescentes y niñas en la industria robótica y electrónica, y el programa de inserción laboral en la planta Córdoba para personas con discapacidad.

Se realizaron programas de desarrollo como Mentoreo, el VW Players & VW Players Advance, el programa de Entrenamiento para ejecutivos con el IAE y la nueva estrategia de Gaming los días viernes. Por último, se lanzó la Academia de VWA junto con Digital House con los programas de Digitalización & Data Analytics

“Estoy orgulloso de este logro porque refleja el trabajo que día a día realiza nuestro equipo de RR.HH. y todos los colaboradores de la compañía. A pesar de un contexto desafiante, logramos grandes resultados con el foco puesto en el cuidado de nuestra gente. Quisiera alentarlos a que sigamos trabajando en equipo y cuidándonos entre todos para continuar alcanzando objetivos y superándonos día a día”, agregó Darío Carosella, Director de Recursos Humanos de Volkswagen Group Argentina.

Top Employers Institute es la autoridad global en el reconocimiento de la excelencia respecto al entorno profesional que las organizaciones crean para sus empleados Fue fundado hace más de 25 años, certificando a más de 1.600 organizaciones en 119 Países/Regiones comprometidas a impactar positivamente en las vidas de más de 900.000 empleados en el mundo.