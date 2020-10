Tras su regreso al boxeo, Maravilla Martínez vuelve también al stand up y animará un show virtual

MaravillaMartínez

Luego de su regreso al boxeo tras seis años alejado del deporte profesional, Sergio "Maravilla" Martinez lanza su primer show vía streaming el sábado 14 de noviembre a las 22. El ex campeón mundial de los medianos se confiesa en un espectáculo en el que contará impactantes historias de su carrera. El quilmeño recorrerá pasajes de su vida contando, desde un lugar irónico y motivacional, las noches de gloria y los sinsabores del ring.

"La comodidad es la zona más peligrosa de todas, porque te da certezas pequeñas pero te quita los sueños más grandes", afirmó Maravilla en la previa de su debut en la plataforma virtual. "Siempre me gustó estar activo, hacer cosas, yo pregono eso, mantenerse en movimiento, el agua estancada se pudre", agregó Martínez.

El ex campeón mundial, quien fuera considerado por la mítica revista "The Ring" como uno de los mejores tres boxeadores del mundo junto a Pacquiao y Mayweather, también analizará sus peleas más famosas y compartirá su historia de superación, como fuente de inspiración para seguir buscando objetivos. "Estamos jodidos en esta cuarentena, todos cayeron, algunos más otros menos, pero hay que seguir peleando, los espero el 14 de noviembre y vamos a ver cómo le encontramos la vuelta, no hay que perder la esperanza ni el sentido del humor", expresó Martínez.

En este contexto, Maravilla ya tiene otro combate pactado con el finlandés Jussi Koivula, para el 5 de diciembre, en Torrelavega. Su objetivo es ganar dicho compromiso para estar más cerca de la chance mundialista ante el japonés Ryo Murata, campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). "Volví para quedarme, hasta no ser campeón mundial de nuevo, no paro. De eso vamos a hablar también, de cómo podemos mentalizarnos para ponernos nuevos objetivos", sentenció.