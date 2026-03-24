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El polémico derecho a réplica de Carmiña y Mavinga en Gran Hermano por los comentarios racistas

Carmiña tuvo su derecho a réplica frente a Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada, luego de su eliminación por los comentarios racistas que realizó hace un par de semanas.

24 mar 2026, 23:29
El polémico derecho a réplica de Carmiña a Mavinga en Gran Hermano por los comentarios racistas
El polémico derecho a réplica de Carmiña a Mavinga en Gran Hermano por los comentarios racistas

El polémico derecho a réplica de Carmiña a Mavinga en Gran Hermano por los comentarios racistas

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un nuevo derecho a réplica dentro de la casa tras el exitoso —pero polémico— paso de Lucas, ex de Luana Fernández. Esta vez, fue Carmiña quien ingresó al SUM para pedirle disculpas a Mavinga por los dichos racistas que la dejaron fuera de la competencia hace un par de semanas.

En el tiempo, pero aún muy presentes, quedaron las declaraciones que la periodista paraguaya hizo en el reality, las cuales no solo le valieron la eliminación y la reprobación de los televidentes, sino que incluso llegaron al plano judicial por parte del marido de la oriunda de Congo. Carmiña consideró que las disculpas ofrecidas tras retirarse de la puerta giratoria no habían sido suficientes, y por eso solicitó a la producción que le otorgaran esta nueva oportunidad de reivindicarse.

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“Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual. Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó, comenzó Carmiña su descargo ante Mavinga.

Masi le explicó a la africana qué fue lo que dijo y el motivo por el que la expulsaron. “Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, indicó Carmiña.

Carmiña recordó que Mavinga la consoló en una de las primeras noches de Gran Hermano y expresó su deseo de tomar un café con ella en alguna oportunidad. “De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida, enfatizó la paraguaya.

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Qué le respondió Mavinga a Carmiña en Gran Hermano

Luego de que Carmiña ofreciera sus disculpas a Mavinga, llegó el turno de la participante. Con una actitud conciliadora y un corazón noble, la concursante que permanece en competencia escuchó atentamente a su compañera y, sin mostrar rencor, aceptó las palabras.

Este gesto permitió bajar la tensión dentro de la casa y mostró que, más allá del conflicto, ambos podían mantener un mínimo de respeto y diálogo frente a la situación que había generado tanta polémica entre los televidentes.

“No tengo rencor y cuando vos quieras o cuando salga, seguramente, me podrás ubicar. Te perdono de todo corazón y lamento que eso haya provocado tu salida. A mí me gustaba tu juego, le dijo la participante a su compañera expulsada.

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