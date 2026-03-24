El polémico derecho a réplica de Carmiña y Mavinga en Gran Hermano por los comentarios racistas

Carmiña recordó que Mavinga la consoló en una de las primeras noches de Gran Hermano y expresó su deseo de tomar un café con ella en alguna oportunidad. “De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, enfatizó la paraguaya.

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Qué le respondió Mavinga a Carmiña en Gran Hermano

Luego de que Carmiña ofreciera sus disculpas a Mavinga, llegó el turno de la participante. Con una actitud conciliadora y un corazón noble, la concursante que permanece en competencia escuchó atentamente a su compañera y, sin mostrar rencor, aceptó las palabras.

Este gesto permitió bajar la tensión dentro de la casa y mostró que, más allá del conflicto, ambos podían mantener un mínimo de respeto y diálogo frente a la situación que había generado tanta polémica entre los televidentes.

“No tengo rencor y cuando vos quieras o cuando salga, seguramente, me podrás ubicar. Te perdono de todo corazón y lamento que eso haya provocado tu salida. A mí me gustaba tu juego”, le dijo la participante a su compañera expulsada.