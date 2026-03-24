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Falsos pasajeros: emboscaron a una conductora de una app y la asfixiaron para robarle

Una conductora de una aplicación de viajes fue atacada por delincuentes, quienes la amenazaron, la agredieron físicamente y le robaron sus pertenencias en pleno recorrido.

Falsos pasajeros: emboscaron a una conductora de una app y la asfixiaron para robarle. (Foto: captura de video)

Falsos pasajeros: emboscaron a una conductora de una app y la asfixiaron para robarle. (Foto: captura de video)
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Los ladrones le arrebataron el morral al hombre y lo arrastraron por el asfalto. Todo quedó grabado. 

Todo comenzó en la zona de las calles 12 y 507, cuando los agresores solicitaron un viaje mediante una cuenta falsa. La chofer los recogió sin sospechar que se trataba de una emboscada. Minutos después, durante el recorrido, la situación cambió drásticamente.

La emboscada: amenazas, golpes y asfixia

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Según reconstruyeron fuentes del caso e indicó el diario El Día, los falsos pasajeros amenazaron a la conductora y la obligaron a detener el vehículo. En ese momento, el asalto se volvió extremadamente violento.

Los delincuentes la tomaron del cuello e intentaron asfixiarla para obligarla a entregar sus pertenencias. La mujer fue golpeada y sufrió lesiones leves, mientras los atacantes lograron robarle el celular, la billetera y otros objetos de valor.

Incluso, intentaron llevarse el auto, pero no pudieron concretarlo debido a la resistencia de la víctima y la tensión del momento.

La fuga fallida: los encontraron escondidos en los pastizales

Tras el brutal ataque, los agresores escaparon a pie. Sin embargo, la huida duró pocos minutos. Gracias al rápido accionar policial y a la colaboración de vecinos, los sospechosos fueron localizados a pocos metros del lugar, ocultos entre los pastizales. Ambos fueron detenidos en el lugar.

La Policía avanzó con la investigación, secuestró elementos de interés y trabaja sobre las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa.

La víctima logró escapar y pedir ayuda

A pesar del shock, la conductora logró alejarse del lugar y buscar asistencia. Fue atendida por personal de salud y acompañada en la denuncia, mientras se recupera de las lesiones sufridas.

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