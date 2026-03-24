Falsos pasajeros: emboscaron a una conductora de una app y la asfixiaron para robarle

Incluso, intentaron llevarse el auto, pero no pudieron concretarlo debido a la resistencia de la víctima y la tensión del momento.

La fuga fallida: los encontraron escondidos en los pastizales

Tras el brutal ataque, los agresores escaparon a pie. Sin embargo, la huida duró pocos minutos. Gracias al rápido accionar policial y a la colaboración de vecinos, los sospechosos fueron localizados a pocos metros del lugar, ocultos entre los pastizales. Ambos fueron detenidos en el lugar.

La Policía avanzó con la investigación, secuestró elementos de interés y trabaja sobre las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa.

La víctima logró escapar y pedir ayuda

A pesar del shock, la conductora logró alejarse del lugar y buscar asistencia. Fue atendida por personal de salud y acompañada en la denuncia, mientras se recupera de las lesiones sufridas.