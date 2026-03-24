Carla Peterson brilla en Netflix con la serie argentina más vista y apenas tiene 6 episodios
Netflix arrasa con una serie argentina de seis capítulos, protagonizada por Carla Peterson, que mezcla drama, humor y suspenso.
Carla Peterson brilla en Netflix con la serie argentina más vista y apenas tiene 6 episodios. (Foto: Archivo)
Desde su estreno en Netflix, la producción nacional El tiempo de las moscas logró posicionarse como la más vista dentro del catálogo de la plataforma de streaming, superando a grandes apuestas internacionales. El fenómeno no fue casual. La serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa llegó con una combinación que rara vez falla: drama, crimen y humor.
Con solo seis capítulos, logró algo que muchas producciones más largas no consiguen: atrapar sin soltar. La rapidez con la que escaló posiciones sorprendió incluso a la crítica especializada. En un contexto donde el consumo de contenido es cada vez más fragmentado, esta historia logró instalarse como conversación central en redes sociales y medios.
Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la serie construye un relato que va más allá del policial clásico. Aquí no solo hay delito y tensión: hay humanidad.
De qué trata El tiempo de las moscas en Netflix
La trama sigue a dos mujeres que se conocieron en prisión y que, tras recuperar su libertad, deciden mantenerse unidas. Este punto de partida permite explorar temas profundos como la reinserción social, la confianza y las segundas oportunidades.
Lejos de idealizar a sus protagonistas, la historia las muestra con contradicciones, errores y miedos. Esa construcción realista es uno de los factores que explican su éxito.
El universo narrativo combina momentos de tensión con situaciones cargadas de ironía. Esa dualidad, entre lo dramático y lo casi absurdo, genera una experiencia distinta dentro del catálogo actual de series.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar".
Un dúo protagónico que sostiene toda la tensión
El peso de la historia recae en dos figuras clave: Carla Peterson y Nancy Dupláa. El vínculo entre ambas es el corazón de la serie. No se trata solo de sobrevivir a los problemas externos, sino de sostenerse mutuamente en un mundo que constantemente las pone a prueba.
Petersoninterpreta a Inés, una mujer que intenta reconstruir su vida tras la cárcel. Su actuación logra transmitir fragilidad y determinación al mismo tiempo. Cada gesto, cada silencio, suma capas a un personaje complejo.
Por su parte, Dupláa da vida a "La Manca", un personaje más impulsivo, directo y con una energía que contrasta con la de su compañera. Juntas generan una química que traspasa la pantalla.
La serie fue dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, dos nombres que aportaron una mirada cinematográfica al proyecto.
Un relato que conecta con el público actual
Uno de los grandes aciertos de El tiempo de las moscas es su capacidad para conectar con problemáticas actuales.
La reinserción social, el estigma, la necesidad de segundas oportunidades y la importancia de los vínculos aparecen como ejes centrales. No se trata solo de una historia de crimen, sino de personas intentando encontrar su lugar.
Además, el formato corto (solo seis episodios) favorece el consumo en maratón. En un fin de semana, muchos usuarios ya habían completado la serie, impulsando su posicionamiento en el ranking.
El elenco con Carla Peterson y Nancy Dupláa
Carla Peterson
Nancy Dupláa
Valeria Lois
Julia Dorto
Osky Guzmán
Jimena Anganuzzi
Diego Velázquez
Carlos Belloso
Ana Castro
Por qué se convirtió en la serie número uno
El éxito de El tiempo de las moscas no responde a un solo factor. Es el resultado de una suma de decisiones bien ejecutadas.
A esto se suma el contexto: el crecimiento del contenido latinoamericano dentro de plataformas globales. Cada vez más producciones regionales logran competir de igual a igual con títulos internacionales.
El impacto de esta producción podría anticipar un cambio en la estrategia de contenidos. Series cortas, intensas y con identidad local parecen ganar terreno.
Tráiler oficial de El tiempo de las moscas en Netflix