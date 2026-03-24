Cinthia Fernández se hartó y denunció a Daniela, ex de Roberto Castillo, por amenazas: "Hace un año..."

Descargo de Cinthia Fernandez

Qué dijo Cinthia Fernández sobre su salida de El Trece

Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América TV) que Cinthia Fernández fue desvinculada este viernes de La Mañana con Moria (El Trece). La información surgió en un contexto ya tenso, marcado por los recientes cruces que la panelista había protagonizado al aire con otras integrantes del ciclo.

Tras la revelación, Pepe Ochoa se comunicó con Fernández y compartió al aire la respuesta que recibió de su parte. "Le pregunté: '¿Te rajaron?'. Me puso: 'Sí, la verdad que no me di cuenta en avisar'", leyó el mensaje que ella misma le envió.

El panelista agregó: "Me lo confirma", y luego dio a conocer el resto del descargo de la mediática: " Te juro, ayer te dije apurada porque estaba con este lío personal y vos sabés que estaba buscando chicos, cocinando. Nunca fue la intención desobedecer. Te juro que me olvidé. Tengo mucho quilombo".

En ese mismo intercambio, Fernández también dejó sentada su postura frente a la decisión del canal: "Me parece desproporcionada la medida, pero bueno... qué voy a hacer".