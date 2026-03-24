Cinthia Fernández se hartó y denunció a Daniela, ex de Roberto Castillo, por amenazas: "Hace un año..."
Cinthia Fernández explotó de bronca en redes sociales contra Daniela Fontana, expareja de Roberto Castillo, y decidió presentar una denuncia formal por amenazas recibidas.
24 mar 2026, 21:52
Cinthia Fernández se hartó y denunció a Daniela, ex de Roberto Castillo, por amenazas: "Hace un año..."
Cinthia Fernández lanzó duras acusaciones contra Daniela Fontana, expareja de Roberto Castillo, y reveló que ya presentó una denuncia formal por amenazas y hostigamiento que, según afirmó, viene sufriendo desde hace aproximadamente un año.
La mediática compartió a través de sus redes sociales una captura de la denuncia que presentó ante el Ministerio Público Fiscal contra la arquitecta. En la publicación, la mediática mostró parte de la documentación oficial con el objetivo de respaldar sus declaraciones y dar cuenta de que el conflicto ya fue llevado al ámbito judicial. "Su denuncia se encuentra en la Oficina Central de recepción de Denuncias", dice el estado de la misma.
"Ya denuncié a Daniela V. Fontana por amenazas y hostigamiento hacia mi persona. Me tiene cansada, harta, y voy a ir hasta las últimas consecuencias", comunicó a sus seguidores de Instagram.
Molesta, subió el tono de su posteo y relató que esto viene desde hace un tiempo: "Ya no soporto vivir más así. Que haga terapia o lo que tenga que hacer, pero yo con las amenazas de esta mugre de persona no vivo más. Hace un año y medio aguanto esta situación. Ahora si, me cansé".
Qué dijo Cinthia Fernández sobre su salida de El Trece
Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América TV) que Cinthia Fernández fue desvinculada este viernes de La Mañana con Moria (El Trece). La información surgió en un contexto ya tenso, marcado por los recientes cruces que la panelista había protagonizado al aire con otras integrantes del ciclo.
Tras la revelación, Pepe Ochoa se comunicó con Fernández y compartió al aire la respuesta que recibió de su parte. "Le pregunté: '¿Te rajaron?'. Me puso: 'Sí, la verdad que no me di cuenta en avisar'", leyó el mensaje que ella misma le envió.
El panelista agregó: "Me lo confirma", y luego dio a conocer el resto del descargo de la mediática: " Te juro, ayer te dije apurada porque estaba con este lío personal y vos sabés que estaba buscando chicos, cocinando. Nunca fue la intención desobedecer. Te juro que me olvidé. Tengo mucho quilombo".
En ese mismo intercambio, Fernández también dejó sentada su postura frente a la decisión del canal: "Me parece desproporcionada la medida, pero bueno... qué voy a hacer".