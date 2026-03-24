El picante cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson por un video que reavivó el escándalo
Yanina Latorre y Evangelina Anderson protagonizaron un fuerte ida y vuelta en redes sociales tras reflotar la existencia de un video comprometedor. Los mensajes fueron directos y sin filtro. Qué se dijeron.
24 mar 2026, 23:19
El picante cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson por un video que reavivó el escándalo
El cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson sumó un nuevo capítulo en redes sociales a partir de una vieja polémica: el video que, según la periodista, vincularía a la modelo con un futbolista casado. El tema se instaló el año pasado cuando Latorre habló públicamente de ese material, que nunca salió a la luz, y desde entonces Anderson lo niega de manera categórica.
En ese contexto, fue la propia Evangelina quien le contó a Primicias Ya, que el jugador con el que se la vinculaba era Leandro Paredes, a partir de las versiones que circularon tras los dichos de la conductora de SQP (América TV). Ese es el mismo video al que hoy volvieron a hacer referencia en su nuevo cruce.
La polémica se reactivó luego de que desde la cuenta de X del programa SQP deslizaran: “Evangelina sigue negando el polémico video…”. Lejos de esquivar el tema, la modelo respondió con un mensaje directo: "¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…".
La reacción de Yanina Latorre no tardó en llegar y fue igual de contundente: "Estás muy pendiente. Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial, haces lo mismo con Ian Lucas… mandas fotos editadas con IA".
Pero el ida y vuelta no terminó ahí. Evangelina volvió a responder y redobló la presión: "Mostrá el video y ahí acusame con pruebas de negadora serial. Mientras no muestres, la verdad la tengo yo".
Incluso, días pasados, en el ciclo de YouTube "A la cama con Martina", conducido por Martín Cirio, la modelo se refirió al tema y fue tajante: aseguró que no es una “Tatiana” y remarcó que no se involucra con hombres casados.
Así las cosas, el escándalo sumó un nuevo capítulo con acusaciones cruzadas, desafíos públicos y una polémica que sigue creciendo, mientras el famoso video continúa sin aparecer y alimenta aún más el misterio.
Cuándo habría sido el encuentro entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes y qué dijo Camila Galante
Según había revelado el periodista Pablo Layús el año pasado en Intrusos (América Tv), Evangelina Anderson y Leandro Paredes habrían coincidido en una reunión privada en Buenos Aires después del partido que jugó Argentina en el estadio de River Plate: “Me dicen que los vieron en una especie de evento que se habría armado después de que la Argentina jugó acá“, reveló en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
En medio de los rumores, también trascendió la palabra de Camila Galante, esposa del futbolista. Fue Paula Varela quien dio detalles en el mismo programa sobre la reacción de la mujer ante las versiones de una presunta infidelidad: “Me dijo ‘lo vi, imaginate que me mostró él la noticia, la leímos juntos, él me desmintió rotundamente el romance con Evangelina, me dijo que no la conoce’, por ahora no quiere hablar más que esto”.
De esta manera, mientras los rumores vuelven a tomar fuerza y el tema reaparece en la agenda mediática, lo cierto es que no hubo pruebas públicas que confirmen la versión. Sin embargo, Yanina Latorre, que a lo largo de los años se ganó una fuerte credibilidad en el mundo del espectáculo por la información que maneja, sostiene su postura, lo que mantiene viva la polémica y alimenta un misterio que, por ahora, sigue sin resolverse.