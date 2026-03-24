El picante cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson por un video que reavivó el escándalo

Pero el ida y vuelta no terminó ahí. Evangelina volvió a responder y redobló la presión: "Mostrá el video y ahí acusame con pruebas de negadora serial. Mientras no muestres, la verdad la tengo yo".

Incluso, días pasados, en el ciclo de YouTube "A la cama con Martina", conducido por Martín Cirio, la modelo se refirió al tema y fue tajante: aseguró que no es una “Tatiana” y remarcó que no se involucra con hombres casados.

Así las cosas, el escándalo sumó un nuevo capítulo con acusaciones cruzadas, desafíos públicos y una polémica que sigue creciendo, mientras el famoso video continúa sin aparecer y alimenta aún más el misterio.

Cruce SQP Evangelina Anderson

Cruce Yanina Evangelina Anderson

Cruce Yanina Evangelina Anderson (2)

Cuándo habría sido el encuentro entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes y qué dijo Camila Galante

Según había revelado el periodista Pablo Layús el año pasado en Intrusos (América Tv), Evangelina Anderson y Leandro Paredes habrían coincidido en una reunión privada en Buenos Aires después del partido que jugó Argentina en el estadio de River Plate: “Me dicen que los vieron en una especie de evento que se habría armado después de que la Argentina jugó acá“, reveló en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En medio de los rumores, también trascendió la palabra de Camila Galante, esposa del futbolista. Fue Paula Varela quien dio detalles en el mismo programa sobre la reacción de la mujer ante las versiones de una presunta infidelidad: “Me dijo ‘lo vi, imaginate que me mostró él la noticia, la leímos juntos, él me desmintió rotundamente el romance con Evangelina, me dijo que no la conoce’, por ahora no quiere hablar más que esto”.



De esta manera, mientras los rumores vuelven a tomar fuerza y el tema reaparece en la agenda mediática, lo cierto es que no hubo pruebas públicas que confirmen la versión. Sin embargo, Yanina Latorre, que a lo largo de los años se ganó una fuerte credibilidad en el mundo del espectáculo por la información que maneja, sostiene su postura, lo que mantiene viva la polémica y alimenta un misterio que, por ahora, sigue sin resolverse.