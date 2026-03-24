La terrible confesión de la turista argentina antes del inicio de su juicio en Brasil: "Si tengo que ir a la cárcel..."

"Están los videos de adentro del lugar pero la denuncia que yo hago gestos o que yo insulto a alguien no están en los videos porque no ha existido", planteó Páez en relación a la prueba que tiene la Justicia brasileña en su contra, además de los videos que circularon de la joven haciendo gestos en las afueras del bar.

La declaración del padre

"Me hiela la sangre cuando escucho eso. Me pongo muy mal, me angustio. No es fácil para un padre, no creo que llegue a eso", remarcó el padre de Agustina después de escucharla hablar.

En cuanto al sostenimiento económico que necesita la joven para vivir hace dos meses en Brasil, el hombre expresó: "Cuesta muchísimo lo económico, estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Pero por mi hija estoy haciendo todo lo que se puede. Quiero llevármela bien, como sea".

La estrategia de la defensa

La abogada Junqueira señaló que el "objetivo" de su defensa "es llevarla a Argentina". "Nosotros no podemos más dejarla acá. Tiene que volver", dijo sobre su defendida y adelantó que pidió la "revocación de las cautelares que ya no son necesarias".

En ese sentido explicó que "sea por revocación de las cautelares o por la efectivización de una pena, que se pueda cumplir en Argentina". Entonces, señaló entonces, que en principio "estaríamos de acuerdo" con una condena pero que "se pueda cumplir en Argentina".

"No va a haber ningún problema en que hable, lo que sí preferiría que no responda las preguntas de la fiscalía y la querella porque suelen ser capciosas", advirtió la abogada.

La causa

La primera audiencia se realizará ante el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, donde fiscalía, querella y defensa presentarán sus alegatos.

anama ferreira furiosa con la abogada argentina detenida en brasil por gestos racistas

La joven continúa con prisión domiciliaria, acusada de tres hechos de injuria racial, tipificados en la normativa antirracista de Brasil. En ese contexto, la parte querellante pidió una condena de 15 años de cárcel.

De acuerdo con el relato de Páez, el incidente que terminó con su detención se originó tras una discusión por una cuenta que, según sostuvo, estaba mal cobrada, mientras estaba de vacaciones con un grupo de amigas.