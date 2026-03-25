Gran Hermano: Danelik liquidó a Lolo Poggio, la trató de "planta" y lanzó una durísima frase

Pero Danelik no frenó ahí y redobló la apuesta con una crítica aún más filosa: “Está gratis acá. ¿Qué está haciendo? Solo se abraza y llora con sus compañeros”.

Desde el otro lado, Lolo buscó bajar la intensidad del conflicto y explicó su actitud. Según contó, no respondió con intención de generar pelea, sino porque “la estaba mirando fijo”.

En medio del clima tenso, Nazareno Pompei también opinó sobre la situación y deslizó: la tucumana “debe ser mandada por otro a hacer eso”. A su vez, La Maciel se mostró del lado de Poggio, teniendo en cuenta que previamente también había tenido un cruce con Danelik.

Sin embargo, el conflicto no se diluyó. Minutos más tarde, en una discusión grupal, Lolo volvió a enfrentar a Danelik y cuestionó su comportamiento dentro del reality, dejando en evidencia que la guerra entre ambas recién empieza.

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¿Qué pasó entre Danelik y Lolo Poggio en Gran Hermano y por qué explotó todo?

El clima en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a ponerse espeso tras un fuerte cruce entre Danelik Galazán y Lolo Poggio, que no solo se dio en el momento, sino que dejó secuelas inmediatas dentro de la casa.

Todo arrancó cuando Lolo decidió enfrentar a Danelik apenas se levantó, molesta por un comentario que no le había gustado. La discusión se dio durante la tarde y pudo verse completa, pero con el correr de las horas aparecieron nuevas repercusiones que tensaron aún más la convivencia.

Después del cruce, Danelik se reunió con Luana Fernández y analizó la actitud de su compañera, vinculándola con las recientes salidas de Nicolás Sícaro y Kennys Palacios. “Anda con miedo porque se le está yendo todo el equipo, quiere engancharse conmigo y hacerme quilombo”, lanzó sin filtro.

Convencida de su postura, la tucumana también se adjudicó el “triunfo” en la pelea: “La que se altera, pierde”, aseguró. En ese contexto, Luana le recomendó estar atenta con Lolo y fue contundente: “Es una brujita”.

Lejos de frenar, Danelik siguió disparando contra Poggio y fue lapidaria: “Está gratis acá. ¿Qué está haciendo? Solo se abraza y llora con sus compañeros”.

Por su parte, Lolo intentó bajarle la intensidad al conflicto y explicó su reacción. Según contó, no tuvo intención de confrontar, sino que respondió porque “la estaba mirando fijo”.

En medio de la tensión, Nazareno Pompei también opinó y deslizó una fuerte teoría sobre el accionar de Danelik: la tucumana “debe ser mandada por otro a hacer eso”. Además, La Maciel se posicionó del lado de Poggio, teniendo en cuenta que previamente también había tenido un cruce con Danelik.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Minutos después, en una discusión grupal, Lolo volvió a encarar a Danelik y cuestionó su actitud dentro del juego, dejando en claro que el enfrentamiento entre ambas sigue más vivo que nunca.