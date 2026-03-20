El cambio con los deudores de Tarjetas de Crédito que le dará a alivio a muchos y generará una revolución

Actualmente, estos cargos pueden dispararse muy por encima de la tasa original, generando un efecto acumulativo que vuelve prácticamente imposible cancelar la deuda. La propuesta establece que los intereses punitorios no podrán superar en más de un 25% a la tasa compensatoria que ya cobra la entidad financiera.

Esto implica, en términos prácticos, un intento por frenar el crecimiento desmedido de las deudas. El objetivo es evitar que un atraso ocasional se transforme en una carga perpetua, algo que hoy ocurre con frecuencia cuando los usuarios solo logran abonar el pago mínimo mensual.

Además, se apunta a transparentar los costos. Muchos consumidores desconocen el verdadero impacto del financiamiento en cuotas o del pago mínimo, lo que termina generando compromisos financieros difíciles de sostener.

Un sistema bajo la lupa: buscan mayor control sobre bancos y emisores

Las iniciativas no se limitan únicamente a los intereses. También contemplan un esquema más estricto de regulación sobre bancos, fintech y emisores de tarjetas, con el objetivo de evitar prácticas consideradas abusivas.

Entre los ejes principales del debate aparecen:

La fijación de límites más claros a las tasas de financiación , evitando variaciones excesivas.

La eliminación o reducción de cargos adicionales poco transparentes .

El fortalecimiento de los organismos de control , para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas.

La creación de condiciones más previsibles para los usuarios, que permitan planificar mejor sus pagos.

Según los impulsores de los proyectos, la falta de controles efectivos en los últimos años permitió que el costo del crédito escale sin límites claros, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos.

Radiografía del problema: crece la deuda en los hogares argentinos

El avance de estas propuestas legislativas se da en un contexto preocupante. Cada vez más familias recurren a la tarjeta de crédito para cubrir gastos esenciales, como alimentos, medicamentos o servicios básicos.

Este cambio en el uso del crédito refleja una realidad económica delicada. La tarjeta dejó de ser una herramienta para financiar consumos puntuales y pasó a funcionar como un “puente” para llegar a fin de mes.

Los datos más recientes muestran una tendencia clara:

Aumento sostenido de la morosidad en los pagos.

Mayor proporción del ingreso destinada a cancelar deudas .

Crecimiento del pago mínimo como estrategia habitual.

En algunos casos, las familias llegan a destinar hasta un tercio de sus ingresos mensuales al pago de obligaciones financieras, lo que reduce significativamente su capacidad de consumo y ahorro.

A esto se suma un factor determinante: el costo financiero. Existen situaciones en las que el costo total de financiar una deuda con tarjeta supera ampliamente el 90% anual, generando un efecto “bola de nieve” que se vuelve difícil de detener.

El círculo del endeudamiento: cómo se vuelve impagable la deuda

Uno de los aspectos más críticos del sistema actual es la dinámica que se genera cuando el usuario no puede pagar el total del resumen.

El pago mínimo, aunque brinda un alivio inmediato, suele ser el inicio de un ciclo de endeudamiento prolongado. Esto se debe a que:

El saldo restante se financia con tasas elevadas.

Se suman intereses punitorios en caso de atraso.

Se agregan cargos adicionales que incrementan el monto total.

De esta manera, la deuda no solo se mantiene, sino que crece mes a mes, incluso cuando el usuario continúa pagando.

Los proyectos en discusión buscan atacar este problema de raíz, estableciendo límites que impidan que el sistema se vuelva abusivo.

Nuevas herramientas en análisis: más allá de las tasas

Además de los cambios en los intereses, el Congreso analiza otras iniciativas que apuntan a brindar soluciones integrales al problema del sobreendeudamiento.

1. Un programa nacional de desendeudamiento

Una de las propuestas contempla la creación de un plan específico para ayudar a familias que contrajeron deudas vinculadas a consumos esenciales, como alimentos o gastos de salud.

La idea es ofrecer condiciones especiales de cancelación, con plazos más largos y tasas reducidas, para aliviar la carga financiera.

2. Créditos para cancelar deudas existentes

Otra iniciativa plantea que organismos públicos, como Administración Nacional de la Seguridad Social, puedan otorgar préstamos destinados exclusivamente a cancelar deudas con tarjetas de crédito o plataformas financieras.

Estos créditos tendrían condiciones más accesibles que las del mercado, lo que permitiría a los usuarios reorganizar sus finanzas.

3. La figura legal del “sobreendeudamiento”

Quizás uno de los cambios más novedosos es la posibilidad de incorporar la figura de “sobreendeudamiento” dentro del marco legal argentino.

Esto permitiría que, en casos extremos, la Justicia intervenga para reestructurar las deudas o incluso anular parte de ellas, siempre que se demuestre que el deudor actuó de buena fe.

En este sentido, se abriría la puerta a:

Planes de pago más accesibles.

Reducción de intereses acumulados.

Cancelación parcial de obligaciones en situaciones críticas.

Un debate con consenso creciente

Aunque los proyectos aún deben recorrer el camino legislativo para convertirse en ley, existe un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de intervenir en el sistema de crédito.

El aumento de la morosidad, sumado a la pérdida de poder adquisitivo, generó un escenario que preocupa tanto a economistas como a dirigentes políticos.

El desafío será encontrar un equilibrio entre la protección del consumidor y el funcionamiento del sistema financiero, evitando que las medidas generen restricciones excesivas al acceso al crédito.

Qué puede cambiar si se aprueban las nuevas medidas

De avanzar estas iniciativas, el impacto podría ser significativo tanto para los usuarios como para las entidades financieras.

Para los consumidores, implicaría:

Mayor previsibilidad en los costos de financiamiento .

Reducción del riesgo de endeudamiento extremo .

Más herramientas para reestructurar deudas.

Para el sistema financiero, en cambio, significaría:

Nuevas reglas de juego con mayor regulación .

Limitaciones en la aplicación de tasas e intereses .

Mayor supervisión por parte del Estado.

Un cambio necesario en un contexto crítico

El avance de estos proyectos refleja una realidad ineludible: el endeudamiento con tarjetas de crédito se convirtió en uno de los principales problemas económicos de los hogares argentinos.

En un escenario donde los ingresos no logran acompañar el ritmo de los precios, el crédito dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad.

Por eso, las iniciativas en debate buscan no solo corregir excesos, sino también construir un sistema más justo y sostenible, donde el financiamiento no se transforme en una trampa.