E24Sports, capítulo 2: los esports en Argentina, las gaming house y el rol de la mujer en la escena

Belém Giullieti

El coronavirus afectó a muchas industrias, incluidos los deportes tradicionales. Sin embargo, los deportes electrónicos en nuestro país llegaron al pico más alto en nuestro país en plena pandemia.

En la primera semana de cuarentena, el consumo de internet para gaming en la Argentina creció más del 100% respecto de un día normal, y más del 69% en todo el período de aislamiento.

De la mano de Fer Carolei, te invitamos a conocer la escena nacional de los esports a partir de dos tópicos que merecen su espacio: las gaming house y el rol de la mujer en Argentina en el mundo del gaming.

"Una gaming house es un espacio, una oficina donde tenemos los recursos para que un equipo pueda entrenar a mayor nivel con monitores de 140hz,con buenos periféricos, con buenas computadoras de último nivel, con aire acondicionado, con espacio para el terapeuta,con una linda cocina, con piezas para dormir bien. Un lugar donde los pibes pueden trabajar y desarrollarse", explicó Frankkaster, líder de 9z Team.

"Las gaming house tampoco tienen que ser modelos de obligación para los equipos. Hasta ese modelo de gaming house está mutando al de gaming office, que son modelos diferentes de acuerdo a la situación de cada equipo en este momento. Hay equipos que están en desarrollo que necesitan determinada estructura. Hay equipos que están más consolidados que desarrollan otra estructura.. Y eso es un poco lo que estamos viendo", agregó Juan Diego García Squetino, Country Manager de la LVP.

La escena femenina podrá crecer todavía más una vez que se logre avanzar sobre la desigualdad de género, una realidad que, como en otros ámbitos, no escapa al mundo de los esports. Pero mejor, que lo cuenten ellas mismas.

"Yo creo que ahora el ambiente se está volviendo un ambiente mucho más inclusivo en todo sentido.Yo me siento al menos muy cómoda y he tenido muy pocas situaciones que no me han gustado en relación al género. Soy muy amiga la Chilena, de Luchi, de la China, y siempre todo el tiempo hablamos de lo difícil que es y de la bronca que te da hay veces que algunas injusticias como que te hacen sentir inferior, o te quieren hacer sentir inferior, y creo que mantenernos unidas es algo me ayuda a ser más fuerte todavía", comentó Belén Giullieti, proplayer.

"¿Por qué es tan difícil armar un equipo con una mujer cuando no hay ninguna diferencia a la hora de jugar, no hay ningún impedimento físico, no hay nada? No hay diferencia entre el hombre y la mujer a la hora de jugar. Yo creo que eso va cambiar cuando un equipo importante… Tier 1, Tier 2 le de el espacio y le de la chance a una mujer en su equipo, y así van a poder ver que no existe diferencia", agregó Eve Denisse "Chjna" Acuña.