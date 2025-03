Carrió cuestionó a Bullrich por el operativo de seguridad: "Para ella es más importante el tránsito"

Elisa Carrio.jpg

Lo aseguró en una conversación telefónica durante el programa Wifi de A24, donde afirmó que "el centro de este debate va a ser la Cámara de Diputados de la Nación" y que el "deber de un ministro de Justicia es preservar el Congreso de la Nación".

Al apuntar a Bullrich, observó: "Tiene que tener en claro que tiene que custodiar el Congreso. Aplicó el protocolo antipiquete porque para ella es más importante el tránsito".

El "detrás" de la convocatoria a marcha con los jubilados

"¿Quiénes están detrás de esto?, preguntó la exdiputada y respondió que "no son los jubilados, no son los militantes de buena fe, no es el fotógrafo (Pablo Grillo)".

Y al comparar el contexto actual con el 2001, lanzó: "Armaron un escenario parecido a 2001" cuando, comentó, el "grupo Quebracho era pagado por alguien, en ese momento, por (Eduardo) Duhalde". "En este caso hay una especie de grupo Quebracho, lo que ahora son los barra bravas de segunda o de tercera", contrastó.

Para Carrió, en la actualidad "hay una mezcla de devaluacionistas" con "muchos kirchneristas o cercanos a la izquierda" que a través de las marchas "están preparando que se aborte en el Congreso el tratamiento con el DNU".

Sobre el fotógrafo Grillo

"Hoy en la presentación del Ministerio de Seguridad dice 'el tiro fue horizontal' quiere decir que fue a la cabeza del chico, no hay posibilidad de otra cosa", evaluó sobre el disparo del cartucho de gas lacrimógeno que impactó contra Grillo ocasionándole un grave cuadro con pérdida de masa encefálica.

"Ese chico está en una situación mucho más crítica de lo que todos pensamos", lamentó.

El tratamiento del DNU

Sobre el DNU con el que el Gobierno busca cerrar el acuerdo con el FMI, confió: "Ya dejé todo arreglado, hablé con todos los que tenía que hablar para que ese acuerdo se firme, porque si no los grupos devaluacionistas lo que van a hacer es impedir ese acuerdo" para "que vuelva la inflación". Y aseveró que "los diputados de la Coalición (Cívica) van a aprobar el acuerdo".

A la vez, justificó la medida presidencial, al fundamentar que "efectivamente creo que este decreto tiene necesidad y urgencia porque sé que si no las consecuencias serían nefastas para toda la nación".

"Es la última vez que yo le apruebo un DNU pero lo voy a hacer porque el pueblo argentino está por encima de este Gobierno", completó al tomar distancia del método elegido por el Gobierno.