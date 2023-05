Banco Central vs cripto: qué dice la durísima medida que anunció contra las criptomonedas y que impacta en las billeteras digitales

Los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes las operaciones con activos digitales, incluidas las criptomonedas u otros criptoactivos, no regulados por la autoridad nacional competente y autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), informó el organismo monetario. No es la primera vez que la entidad apunta a las criptomonedas.