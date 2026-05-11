La defensa de las cinco jóvenes acusadas de atacar a una chica en un boliche: "Ella pega primero"

"Tenemos testigos donde ella me pega a mí. No hay un video donde todo inicia, pero a la salida yo intento preguntarle a esta chica por qué me pega, porque yo no la conozco, y me vuelve a atacar. A lo que yo obviamente reacciono y me defiendo", relató.

Embed

Dónde inició el conflicto

De acuerdo con el relato familiar, todo comenzó dentro del boliche, ubicado en las calles Pueyrredón y San Martín, cuando una mujer se acercó al grupo de amigas acusándolas de “mirarla mal”. “Mi hija ni siquiera la había registrado. Le dijo que no la estaba mirando y trataron de seguir la noche normalmente”, contó Berta, madre de la joven.

Según denunció, uno de los encargados del local les advirtió que la agresora era boxeadora y les sugirió tener cuidado. “Le dijeron que si la sacaban del boliche después la podía esperar afuera”, aseguró.

Por su parte, Dalma, otra de las jóvenes identificada como agresora, en este caso la boxeadora, aseguró estar con su grupo de amigos en la pista de baile mientras la joven de 24 años "estaba media tomada" y "a los empujones".

"Yo jamás me di vuelta y le dije '¿qué me mirás?' yo le dije '¿me podés dejar de empujar?'".

Otra de las jóvenes aseguró haber sido agarrada de los pelos y de tener moretones en el brazo. "Yo sé que no está bien lo que hice, pero en el momento me pegó dos veces adentro. No es como se dice, no le estamos pegando entre cinco personas", aseveró.

La investigación y el estado de la víctima

La causa tomó notoriedad después de que una testigo reconociera entre las agresoras a la misma mujer que había mantenido el cruce previo dentro del boliche.

Ese elemento podría ser determinante para establecer si el ataque estuvo planificado. Luego de la golpiza, la joven fue trasladada al hospital de la zona, donde le realizaron estudios y tomografías para descartar lesiones internas.

Al ser consultadas por si habían sido notificadas por la Justica, las agresoras detallaron que habían sido notificadas por "lesiones leves".

El testimonio de la madre

"Gracias a Dios mi hija está bien", aseguró Berta en diálogo con A24.

Embed

"Le arrancaron el cuero cabelludo. Le arrancaron el pelo. Los golpes fueron en la cara, pero mayormente en la cabeza, porque ella puso las manos y se trataba de cubrir. Sí le lastimaron el labio, le salía sangre por la nariz, pero ella trataba de cubrirse la cara", relató la mujer.

En ese marco, aseguró que en la denuncia su hija explicó que ingresó al boliche y a media hora de entrar una chica la mira y le dice: ¿qué me mirás o qué me mirás mal?". "Mi hija le dice que ni la había mirado mal, que no la había registrado. Esa situación la ve una chica de seguridad, y se acerca y le pregunta si quiere que la saque pero le advirtió que era boxeadora".

"Si la saco, te va a agarrar afuera", aseguró Berta sobre la advertencia del personal del boliche.

Según su relato, cuando su hija sale del establecimiento a encontrarse con una amiga y dos chicos más, "la golpean y la tiran para un costado".

"Gracias a Dios un chico se metió, que es alto y medio grandecito, y él fue el que la salvó, el que se metió, la separó, y es más, cuando él la agarra, si ven el video, él la lleva y la abraza contra la pared", afirmó.