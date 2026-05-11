Marley se comparó con Santiago del Moro y fulminó los Martín Fierro: "No tiene noción".

Y cerró con una ironía que no dejó dudas: "¿Por qué no hacen un Martín Fierro de bloopers que seguro que lo gano? Porque Santiago no tiene bloopers".

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¿Cuál fue la feroz crítica de Marley a Santiago del Moro cunado ganó el Oro en los Martín Fierro?

Meses atrás, Marley no se guardó nada al analizar el momento en que Santiago del Moro se anunció a sí mismo como ganador del Martín Fierro de Oro. "La emoción de él fue rara porque vio el sobre, se quedó así... Si yo abro el sobre y dice Marley me emociono en el momento que lo veo, cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después cuando lo digo me emociono", lanzó.

También cuestionó que los resultados se filtren antes de la gala: "Todo el mundo sabe todo, no puede ser que todos sepan los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa". Y fue más lejos: "Algo hay que reveer ahí, que realmente la sorpresa sea sorpresa y hasta el que conduce se sorprenda cuando abra el sobre y no tenga que actuarla".

Y remató con otra ironía cuando le preguntaron si volvería a conducir el evento. Dijo que lo hizo ocho veces y que si le toca de nuevo lo hará, pero sin demasiado entusiasmo: "La verdad la pasé mejor en Japón que sentado ahí".