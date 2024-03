Bitcoin: lanzan programa para llevar tecnologías descentralizadas a escuelas secundarias en Argentina

Su propósito, remarcaron, es formar a los profesionales del futuro, capacitando a los estudiantes y docentes sobre estas herramientas inclusivas y democráticas.

Esta innovadora experiencia educativa ya concretó unos 60 talleres, en 21 escuelas, en el último tiempo. Desde 2022, el programa educativo pasó por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán, planeando visitar en esta edición más localidades de otros rincones del país.

Educación sobre cripto durante 2024

Escuelas secundarias, directivos, docentes y alumnos de toda Argentina se comprometen desde 2022 de manera voluntaria a recibir el programa en sus instituciones. De esa manera, un equipo de talleristas realiza disertaciones, habitualmente a lo largo de tres jornadas en diferentes semanas, para transmitir el conocimiento sobre Bitcoin y las tecnologías descentralizadas.

ONG BA Foto 1.jpg Educación sobre Bitcoin y descentralización: Proyecto Escuelas en Quilmes, Buenos Aires, durante 2022. (Foto ONG Bitcoin Argentina)

El contenido de la capacitación está orientado a alumnos que están finalizando la escuela secundaria y que próximamente estarán eligiendo qué estudios superiores comenzar o en qué rubro iniciar su primer trabajo.

Actualmente, la ONG cuenta con un plantel de aproximadamente 36 talleristas que han sido formados a lo largo de la vigencia del programa, que cuentan con una gran experiencia y que ya visitaron diferentes escuelas en distintas provincias de todo el país. Actividad que continuará capacitando a los argentinos durante 2024.

Las postulaciones de las escuelas, talleristas y mentores se pueden realizar a través de la página web del proyecto.

Bitcoin y tecnologías descentralizadas en escuelas argentinas

Para 2024, el Proyecto Escuelas y Bitcoin contará con el apoyo de Bitget, uno de los exchanges de criptomonedas y empresas Web3 más grandes del mundo, quien brindará el apoyo financiero para llevarlo adelante.

“Estamos muy contentos de poder participar en conjunto de la ONG Bitcoin Argentina en el Proyecto Escuelas y Bitcoin, ya que entendemos que la educación es la piedra fundamental del crecimiento de cripto, porque uno no puede utilizar lo que no conoce. Creemos que educando a los chicos podemos generar no solo adopción en el uso, sino en el desarrollo de la tecnología”, destacó Maximiliano Hinz, director de expansión para Latinoamérica y España de Bitget.

Asimismo, la compañía mantiene una página en su sitio web, una academia, donde ofrece contenido gratuito sobre el universo cripto. El exchange también realiza diversas iniciativas, como charlas y cursos para los interesados en invertir en criptoactivos.