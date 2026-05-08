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Estalló otra polémica entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi: "Es una bomba, nadie lo sabía"

Se conocieron detalles de una nueva batalla con Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi como protagonistas.

8 may 2026, 17:26
Estalló otra polémica entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi: Es una bomba, nadie lo sabía
Estalló otra polémica entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi: Es una bomba, nadie lo sabía

Estalló otra polémica entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi: "Es una bomba, nadie lo sabía"

La interna entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, y esta vez llegó desde Hollywood. El periodista Santiago Sposato lanzó una primicia en el programa Ya fue todo que dejó a todos en shock: Disney habría rechazado un proyecto de reality protagonizado por la actriz y el futbolista, mientras que el de Wanda estaría cada vez más cerca de convertirse en realidad.

Sposato contó que se contactó con una fuente de Disney para consultar sobre las negociaciones con Wanda Nara. La respuesta fue clara: el proyecto sigue en pie y están esperando la luz verde de la compañía para avanzar. Según el periodista, el formato sería similar al reality de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, y las grabaciones podrían arrancar en diciembre.

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Pero la verdadera bomba llegó en el mismo mensaje: Disney también le habría comunicado que el proyecto vinculado a la China y a Icardi fue rechazado. "Disney rebotó el reality de la China y Mauro", leyó Sposato al aire. La frase cayó como un baldazo en el estudio, y el conductor Ale Castelo no pudo disimular la sorpresa: "Es una bomba, nadie lo sabía esto", reaccionó.

Sposato aclaró que no tiene certeza sobre quién impulsó originalmente ese proyecto —si fue la plataforma la que se los propuso o si fueron ellos quienes lo ofrecieron— pero sí fue contundente sobre el motivo por el que Wanda lleva ventaja en esta carrera: "Con ella no es un problema el tema económico", dijo.

Ni la China Suárez ni Mauro Icardi hicieron declaraciones al respecto. La noticia, sin embargo, volvió a instalar en las redes la discusión sobre quién tiene más poder de fuego mediático en este triángulo que, cada vez que parece apagarse, vuelve a encenderse.

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¿Cuándo estrena la película de Wanda Nara?

Wanda Nara protagonizará ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica producida por Telefe Studios junto a Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4.

En la película interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, regresa a su departamento de soltera y conoce a un vecino 20 años menor, con quien termina enamorándose.

La película será dirigida por Hernán Guerschuny y se rodará en Uruguay. El inicio del rodaje estaba previsto para abril, con estreno en cines para finales de 2026.

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