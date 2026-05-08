Pampita rompió el silencio sobre su separación de Martín Pepa y reveló los motivos: "Aprendí a..."

Con mucha serenidad, se mostró reflexiva al hablar de la importancia del factor distancia en la relación y dejó en claro que, pese a la separación, entre ellos quedó cariño y respeto: “Es algo importante. La distancia no la podemos negar, pero está todo bien. La mejor”.

Lejos de hablar desde el enojo, la modelo eligió poner el foco en lo positivo de la historia que compartieron. “Es parte de la vida. En el amor entrego todo, nada es tiempo perdido. La pasé muy lindo”, sostuvo, dejando entrever cierta nostalgia por el vínculo que construyeron.

“Tengo mucho amor en mi vida: tengo amigos maravillosos, mi familia que siempre está y mis hijos, que son maravillosos”, destacó el acompañamiento emocional que recibe en este momento personal.

Al referirse directamente a su expareja, Pampita fue contundente al descartar conflictos o escándalos detrás de la ruptura. “Martín es divino, generoso. Todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado. Nada es un fracaso: el tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepienta ”, aseguró.

Incluso, reconoció que esta relación le dejó un aprendizaje personal importante: “Aprendí a querer y amar a distancia. Nunca había vivido una relación así”.

Además, habló sobre su presente sentimental y dejó en claro que no piensa volver a apostar al amor en lo inmediato: “No estoy para conocer a nadie, ni mucho menos. Todavía no. No sé cuándo me sentiré lista”.

Sobre los rumores de romance con Cochito López y encuentro en Miami, desmintió rotundamente: “Lo dicen para que me enoje, llame al programa y les dé rating, pero este era un momento mío, familiar. No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento de disfrutar de mis hijos, del trabajo y de mi familia. No me interesa conocer a nadie”.

“Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor, pero igualmente sigue siendo difícil”, reflexionó.

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Qué dijo Yanina Latorre sobre la separación de Pampita

Yanina Latorre aseguró en SQP (América TV) que logró confirmar la separación de Pampita y Martín Pepa. Durante el programa, la conductora dio detalles del delicado momento emocional que estaría atravesando la modelo y deslizó cuál habría sido el verdadero detonante del final de la relación.

“Finalmente logré la confirmación de Pampita. No entiendo por qué Pampita no le contesta a nadie. Yo creo que por ahí tiene la esperanza de arreglarse o de volver, porque realmente ella estaba muy enamorada, o como ella está enamorada del amor, necesita tener una pareja, eso es un problema de ella”, expresó Latorre al aire.

Según contó la panelista, personas cercanas a la modelo le habrían confirmado que está muy afectada por la ruptura y tratando de refugiarse en viajes y actividades para despejarse: “Una persona habló con ella y ella sí le confirmó que estaba muy triste, que se iba a ahogar penas. Ella trabaja 20 días y tiene 10 libres. Ahora como estaba en pareja con Martín Pepa, el polista, los aprovechaba y se iba con él, no solo a Estados Unidos, sino que ella no mostraba igual todos los viajes que hacen juntos para proteger la identidad del hombre y para el millonario que trabaja, pero viajaban por todos lados”.

Incluso, reveló que la modelo habría decidido viajar a Estados Unidos para intentar despejarse emocionalmente. “Ahora le dijo a alguien que conozco que se iba a Estados Unidos, pues fue a Miami y de Miami se fue a Nueva York a ahogar sus penas y pasar unos días lindos en Miami”, agregó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la versión que Yanina deslizó sobre el motivo detrás de la ruptura. “Tengo otra persona que habló con Pampita y estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa. No sé qué es. No sé qué es el algo. No sé si es un engaño o puede ser una mentira o que omitió contarle algo. Porque, a ver, cuando vos agarrás a alguien en algo, no siempre es un cuerno”, lanzó, dejando abierta la puerta a distintas interpretaciones.