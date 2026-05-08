Temporal: cuáles son los diez municipios en alerta por vientos y ráfagas de hasta 70 kilómetros

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar salir de los hogares, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de puertas y ventanas. También pidieron circular con extrema precaución y no buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Qué dispuso el Comité de Emergencia

A través de un comunicado oficial, firmado por su presidente Marcos Gutiérrez, el organismo resolvió una serie de medidas preventivas frente al temporal y las alertas meteorológicas vigentes.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentran la suspensión de las descargas dentro del ámbito portuario y el cierre de la escollera Sur, considerada una de las zonas de mayor riesgo durante este tipo de fenómenos por la intensidad del oleaje.

Además, el Consorcio solicitó a los clubes náuticos que suspendan las actividades deportivas previstas y pidió a los armadores reforzar las amarras de las embarcaciones. También notificó a astilleros y talleres navales sobre la restricción de actividades mientras se mantenga la alerta climática.

La conformación del Comité de Emergencia tiene como objetivo centralizar la toma de decisiones y coordinar las tareas de control, monitoreo y eventual respuesta ante incidentes tanto en el espejo de agua como en las zonas operativas del puerto.

Desde la presidencia del Consorcio se recomendó a quienes desarrollan actividades en el ámbito portuario y a la comunidad náutica en general extremar las precauciones y seguir las indicaciones oficiales hasta que se normalicen las condiciones meteorológicas.

Temporal Las autoridades recomendaron evitar salir de los hogares y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alerta amarilla: recomendaciones ante el temporal

Ante la vigencia de una alerta amarilla, las autoridades del SMN difundieron una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos durante el fenómeno meteorológico.

En primer lugar, se pidió evitar salir de los hogares salvo en casos de necesidad. También se recomendó retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Además, se indicó cerrar puertas y ventanas y alejarse de ellas para prevenir accidentes. Otro de los puntos centrales es no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Por último, se solicitó circular con extrema precaución en caso de tener que conducir.