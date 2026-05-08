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Temporal: cuáles son los diez municipios en alerta por vientos y ráfagas de hasta 70 kilómetros

Debido al temporal, las zonas bajo alerta amarilla, que incluyen a Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Partido de La Costa, podrían registrar ráfagas que alcanzarían los 70 kilómetros por hora.

Alerta en Mar del Plata por ráfagas que podrían llegar a los 70 kilómetros. (Foto: Captura de pantalla)

Alerta en Mar del Plata por ráfagas que podrían llegar a los 70 kilómetros. 

(Foto: Captura de pantalla)

El pronóstico del tiempo para Mar del Plata alertó por lluvias intensas con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros. En ese marco, el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata conformó un Comité de Emergencia junto a la Prefectura Naval Argentina ante las condiciones climáticas adversas y las alertas emitidas para la zona por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Con olas de casi tres metros que pueden llegar a los seis metros en la línea costera, el fenómeno, parte de un proceso de ciclogénesis, amenaza con intensificarse durante la madrugada del sábado, por lo que el SMN advirtió que la rotación del viento hacia el sudoeste provocará ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, lo que aumentará el riesgo de nuevas caídas de estructuras y voladuras de techos en las zonas más expuestas.

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Qué zonas se encuentran en alerta

Las zonas bajo alerta amarilla, que comprenden gran parte de la provincia e incluyen a Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Partido de La Costa, podrían registrar vientos de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzarían los 70 kilómetros por hora.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar salir de los hogares, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de puertas y ventanas. También pidieron circular con extrema precaución y no buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Qué dispuso el Comité de Emergencia

A través de un comunicado oficial, firmado por su presidente Marcos Gutiérrez, el organismo resolvió una serie de medidas preventivas frente al temporal y las alertas meteorológicas vigentes.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentran la suspensión de las descargas dentro del ámbito portuario y el cierre de la escollera Sur, considerada una de las zonas de mayor riesgo durante este tipo de fenómenos por la intensidad del oleaje.

Además, el Consorcio solicitó a los clubes náuticos que suspendan las actividades deportivas previstas y pidió a los armadores reforzar las amarras de las embarcaciones. También notificó a astilleros y talleres navales sobre la restricción de actividades mientras se mantenga la alerta climática.

La conformación del Comité de Emergencia tiene como objetivo centralizar la toma de decisiones y coordinar las tareas de control, monitoreo y eventual respuesta ante incidentes tanto en el espejo de agua como en las zonas operativas del puerto.

Desde la presidencia del Consorcio se recomendó a quienes desarrollan actividades en el ámbito portuario y a la comunidad náutica en general extremar las precauciones y seguir las indicaciones oficiales hasta que se normalicen las condiciones meteorológicas.

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Las autoridades recomendaron evitar salir de los hogares y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Las autoridades recomendaron evitar salir de los hogares y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alerta amarilla: recomendaciones ante el temporal

Ante la vigencia de una alerta amarilla, las autoridades del SMN difundieron una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos durante el fenómeno meteorológico.

En primer lugar, se pidió evitar salir de los hogares salvo en casos de necesidad. También se recomendó retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Además, se indicó cerrar puertas y ventanas y alejarse de ellas para prevenir accidentes. Otro de los puntos centrales es no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Por último, se solicitó circular con extrema precaución en caso de tener que conducir.

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