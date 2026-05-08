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Por qué la Justicia de Tucumán reabrió la causa contra los ex jugadores de Vélez y revisará el fallo anterior

La resolución había determinado la inexistencia de delito para Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín. pero la Cámara de Apelaciones dio lugar al recurso de la querella y analizará el caso.

La Justicia de Tucumán reabrió una causa contra los ex jugadores de Vélez. (Foto: archivo)

La Justicia de Tucumán reabrió una causa contra los ex jugadores de Vélez. (Foto: archivo)

La Justicia de Tucumán resolvió este viernes reabrir la causa por abuso sexual que involucra a los futbolistas Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín. Esta decisión representa un giro clave dentro del expediente que investiga una presunta violación ocurrida en marzo de 2024.

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La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones tras un recurso presentado por la querella, que cuestionó el fallo dictado a fines de 2025 y pidió revisar nuevamente las pruebas del caso. Con esta resolución, queda anulada la instancia de archivo y se ordena una revisión integral del expediente judicial.

El eje de la polémica gira en torno a la resolución firmada el 30 de diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid, quien había dictado el sobreseimiento de los cuatro deportistas por “inexistencia de delito”. Según el magistrado, no existían elementos suficientes para acreditar la falta de consentimiento en el encuentro ocurrido en el hotel Hilton de Tucumán.

Jugadores de Vélez tra el presunto abuso
Los jugadores de Vélez tras el presunto abuso.

Los jugadores de Vélez tras el presunto abuso.

Sin embargo, la querella sostuvo que hubo una valoración arbitraria de las pruebas y denunció que se omitieron elementos considerados fundamentales para entender el estado de vulnerabilidad de la denunciante. Con la reapertura de la causa, un tribunal superior volverá a analizar los peritajes tecnológicos, las conversaciones previas entre las partes y los testimonios recolectados desde el inicio de la investigación, en marzo de 2024.

Además, los jueces pondrán el foco en los mensajes de texto intercambiados antes del encuentro y en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hotel, consideradas piezas clave para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada.

El objetivo será determinar si el fallo anterior ignoró indicios suficientes como para llevar a los exintegrantes del plantel de Club Atlético Vélez Sarsfield a un juicio oral y público.

Hotel donde habría pasado el abuso.
La Justicia rechazó el pedido de nulidad presentado por las defensas sobre la ropa de cama utilizada en el hotel. (Foto: TN)

La Justicia rechazó el pedido de nulidad presentado por las defensas sobre la ropa de cama utilizada en el hotel. (Foto: TN)

Cuál fue el relato de la denunciante

La denuncia fue presentada por una joven periodista, quien aseguró que el hecho ocurrió durante la madrugada del 3 de marzo de 2024, luego de un partido entre Vélez y Atlético Tucumán.

Según relató, fue invitada por el arquero Sebastián Sosa al hotel donde se hospedaba el plantel y, tras consumir una bebida que le provocó malestar, habría sido abusada sexualmente por los futbolistas en una de las habitaciones.

Tras el escándalo judicial y mediático, Vélez activó su protocolo de género y decidió rescindir los contratos de los jugadores involucrados.

Ahora, la Justicia tucumana deberá resolver si el expediente vuelve a cerrarse definitivamente o si, por el contrario, avanza hacia una nueva etapa de juzgamiento que podría desembocar en un juicio oral.

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