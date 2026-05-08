Por qué la Justicia de Tucumán reabrió la causa contra los ex jugadores de Vélez y revisará el fallo anterior

Sin embargo, la querella sostuvo que hubo una valoración arbitraria de las pruebas y denunció que se omitieron elementos considerados fundamentales para entender el estado de vulnerabilidad de la denunciante. Con la reapertura de la causa, un tribunal superior volverá a analizar los peritajes tecnológicos, las conversaciones previas entre las partes y los testimonios recolectados desde el inicio de la investigación, en marzo de 2024.

Además, los jueces pondrán el foco en los mensajes de texto intercambiados antes del encuentro y en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hotel, consideradas piezas clave para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada.

El objetivo será determinar si el fallo anterior ignoró indicios suficientes como para llevar a los exintegrantes del plantel de Club Atlético Vélez Sarsfield a un juicio oral y público.

Hotel donde habría pasado el abuso. La Justicia rechazó el pedido de nulidad presentado por las defensas sobre la ropa de cama utilizada en el hotel. (Foto: TN)

Cuál fue el relato de la denunciante

La denuncia fue presentada por una joven periodista, quien aseguró que el hecho ocurrió durante la madrugada del 3 de marzo de 2024, luego de un partido entre Vélez y Atlético Tucumán.

Según relató, fue invitada por el arquero Sebastián Sosa al hotel donde se hospedaba el plantel y, tras consumir una bebida que le provocó malestar, habría sido abusada sexualmente por los futbolistas en una de las habitaciones.

Tras el escándalo judicial y mediático, Vélez activó su protocolo de género y decidió rescindir los contratos de los jugadores involucrados.

Ahora, la Justicia tucumana deberá resolver si el expediente vuelve a cerrarse definitivamente o si, por el contrario, avanza hacia una nueva etapa de juzgamiento que podría desembocar en un juicio oral.