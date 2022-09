Blockchain: aseguran que con The Merge, Ethereum elimina el 99.99% de su huella de carbono

Los datos surgen de un reporte que la empresa encargó a CCRI (Crypto Carbon Ratings Institute), donde indican que la cifra supera el 99.95% estimado en un principio por la Fundación Ethereum.

Además, CCRI indicó que el consumo de electricidad se ha reducido más de un 99.988%, pasando de 23 millones de megavatios-hora al año a poco más de 2,600. Como resultado, las emisiones de CO2 bajan un 99.992%, pasando de más de 11 millones de toneladas anualmente a debajo de 870, el equivalente a menos de la energía utilizada en cientos de hogares de Estados Unidos por año.

Para llevar a cabo esta investigación, CCRI utilizó literatura y metodologías establecidas para el componente Proof of Work, mientras que la evaluación de Proof of Stake se realizó utilizando un marco de investigación desarrollado por el propio CCRI y adaptado para Ethereum.

De la blockchain de Ethereum a otras industrias

La Fusión (The Merge) representa una extraordinaria hazaña de ingeniería por parte de los desarrolladores de Ethereum, una actualización única y compleja que ha sido posible gracias a años de investigación y pruebas.

Es la primera vez en la historia que una red blockchain operativa ha cambiado su modelo de consenso mientras está en funcionamiento continuo, reduciendo drásticamente su huella de carbono. Además, se llevó a cabo con total fluidez para los usuarios, sin interrupciones en la red.

La colaboración de cientos de desarrolladores de todo el mundo, a menudo trabajando de forma voluntaria, es un interesante ejemplo de acción colectiva para mejorar un bien público y podría servir de modelo para otras revisiones de la industria en el futuro.

(Foto de Choong Deng Xiang en Unsplash)

Asimismo, demuestra cómo la innovación y la mejora de la tecnología pueden reducir radicalmente las emisiones. Es inevitable que se produzcan innovaciones y esfuerzos radicales similares también en otros sectores para lograr una profunda descarbonización.

De hecho, el lento progreso de las naciones para descarbonizarse en línea con el Acuerdo de París subraya la necesidad de actuar ahora y seguir el ejemplo de Ethereum.

Por otra parte, sobre el informe y el éxito de la transición, Joseph Lubin, fundador de ConsenSys y cofundador de Ethereum, dijo: "Este informe corrobora el impacto de la Fusión de Ethereum como probablemente el mayor esfuerzo de descarbonización de cualquier industria en la historia”.

En ese sentido, agregó: “Al eliminar la alta huella de carbono como una de las mayores barreras para el crecimiento futuro, ahora Ethereum está preparado para despertar una nueva ola de interés, desarrollo, adopción e inversión, ya que The Merge permite que se convierta en una infraestructura de IT a escala de Internet para proyectos de bajas emisiones de carbono en todo el mundo".

Las oportunidades que trae The Merge

La Fusión es la segunda implementación de un plan de tres fases diseñado para hacer que Ethereum sea más sostenible y seguro. A la vez que la transición a Proof of Stake sienta las bases para estas próximas etapas fundamentales en la hoja de ruta de desarrollo de Ethereum.

No obstante, cabe recordar que la huella de carbono del sector de blockchain y criptomonedas, en particular las redes de Proof of Work, ha sido objeto de un creciente escrutinio. Pese a ello, las innovaciones de blockchain, como los NFT y las finanzas descentralizadas, han ganado protagonismo y un considerable número de usuarios.

Por lo tanto, señalaron desde ConsenSys, esta transición a Proof of Stake allana el camino para la adopción de aplicaciones y tokens basados en Ethereum por parte de grupos que, de otro modo, se habrían visto disuadidos por la elevada huella de carbono.

Por ejemplo, los contratos inteligentes más complejos, como los que se utilizan para impulsar los NFT o las aplicaciones empresariales, invariablemente dependen de más código para realizar transacciones. Bajo Proof of Work, el precio medioambiental era simplemente demasiado alto, pero con Proof of Stake, los usuarios pueden realizar transacciones con NFT o utilizar smart contracts con solo una fracción del impacto.